德国拍卖5G频谱 未排除华为

德国开始拍卖 5G 频谱，总理默克尔表示，不会排除华为竞投资格，但会制定更严格电讯法规。





美国主张中国电讯设备恐有助于北京监控西方企业和政府，并警告德国若允许华为参与 5G 网络建设，美国将限制与德国安全机构共享情报。





不过，默克尔表示，目前已有很多国家采用华为的技术，这也是当局不想单纯排除任何合约商或利害关系人的原因，不会因为外部施压，排除包括华为的竞投资格，但会制定更严格电讯法规，提高安全标准以确保网络安全。





默克尔质疑美国对华为的指控，称美方不可能如此公开讨论网络安全这类敏感问题，德国亦不能单纯因为一间公司来自某个国家，就将其排除在外。





这次共有 4 家营运商竞标 41 个频段，包括德国电讯 (Deutsche Telekom) 、沃达丰 (Vodafone) 、 Telefonica Germany ，以及网际网路服务供应商 United Internet 。华为虽未参与竞标，但有份竞投的公司可能使用华为生产的电讯设备。





德国联邦网络局主席 Jochen Homann 表示，如果政府排除华为的电讯设备，将对 5G 频谱中标公司带来严重问题，称华为是重要的电讯设备供应商，当地现有网络已采用华为设备，排除华为将窒碍通讯业发展，这不是政府想见到的事。





华为透过电邮回应指，网络安全及用户私稳保障是公司核心政策，但电讯商及监管部门，亦有责任共同维护网络安全。（信报）

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