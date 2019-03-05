德国拍卖5G频谱 未排除华为

德国开始拍卖5G频谱，总理默克尔表示，不会排除华为竞投资格，但会制定更严格电讯法规。
美国主张中国电讯设备恐有助于北京监控西方企业和政府，并警告德国若允许华为参与5G网络建设，美国将限制与德国安全机构共享情报。
不过，默克尔表示，目前已有很多国家采用华为的技术，这也是当局不想单纯排除任何合约商或利害关系人的原因，不会因为外部施压，排除包括华为的竞投资格，但会制定更严格电讯法规，提高安全标准以确保网络安全。
默克尔质疑美国对华为的指控，称美方不可能如此公开讨论网络安全这类敏感问题，德国亦不能单纯因为一间公司来自某个国家，就将其排除在外。
这次共有4家营运商竞标41个频段，包括德国电讯(Deutsche Telekom)、沃达丰(Vodafone)、 Telefonica Germany，以及网际网路服务供应商United Internet。华为虽未参与竞标，但有份竞投的公司可能使用华为生产的电讯设备。
德国联邦网络局主席Jochen Homann表示，如果政府排除华为的电讯设备，将对5G频谱中标公司带来严重问题，称华为是重要的电讯设备供应商，当地现有网络已采用华为设备，排除华为将窒碍通讯业发展，这不是政府想见到的事。
华为透过电邮回应指，网络安全及用户私稳保障是公司核心政策，但电讯商及监管部门，亦有责任共同维护网络安全。（信报）_____________
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