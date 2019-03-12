特朗普预算案要求增加军费和边境墙拨款 并调整社保计划

美国总统特朗普周一在预算计划中要求增加军费和美墨边境墙拨款，同时调整对贫困人群的社保计划。这份预算为特朗普与国会间的下一场拨款大战拉开序幕。





特朗普这份 4.7 万亿美元的预算案立刻招致国会民主党议员的严厉批评。他们在去年的对峙中阻止特朗普的建墙计划，导致美国联邦政府部分停摆长达五周时间。





像过去的总统预算提案一样，特朗普这份预算计划成为法律的可能性微乎其微，在民主党掌控的众议院更是难以过关。但它可以被视为特朗普争取 2020 年竞选连任的最初宣言。





“ 特朗普总统还是抛出了一份比他前两份预算更加不切实际的预算要求， ” 众议院拨款委员会主席、民主党人罗伊 (Nita Lowey) 称。





参议院拨款委员会主席、民主党人李希 (Patrick Leahy) 在声明中表示，特朗普的计划 “ 打印出来就是浪费纸张。 ”





今年预算协议的影响要超过往年。 10 月 1 日既是政府持续运转的关键时点，也是提高债务上限的最后期限。如果不能提高债务上限，美国政府将面临违约风险，可能对全球经济造成冲击。





特朗普的预算案包括可能引发政治动荡的提议，如改革联邦医疗保险 (Medicare) 、联邦医疗补助 (Medicaid) 和其他成本高昂的社保计划，这些计划构成了帮助低收入和贫困人群的社会安全网。





预算案要求拨款 86 亿美元在美墨边境建墙。这个数额是过去两个财年中每年国会对边境项目拨款额的六倍多，比特朗普今年宣布国家紧急状态后可动用的资金多 6% 。





支出计划在削减联邦赤字或国家债务方面暂时没有取得进展。





一位高级政府官员对记者称，预算案将对外援助削减了 130 亿美元。





预算案还削减对农民的联邦补贴；新增电子烟新用户使用费；终止购买电动车的税收优惠。





特朗普的预算案还要求将军费支出增加逾 4% 至 7,500 亿美元。





联邦预算问责委员会 (Committee for a Responsible Budget) 表示，特朗普的预算案在未来 10 年将使债务增加 10.5 万亿美元，该机构还指责白宫对经济的预估是 “ 带有幻想的假设 ” 。白宫预计上述期间经济将增长 3% ，而独立预测机构的平均预期为 2% 。





除非白宫和国会达成协议，否则

2011

年法案规定的自动支出限制将于

10

月

1

日生效。

(

路透社

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