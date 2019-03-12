全球多家航司停飞 波音CEO:我对737MAX仍充满信心

据路透社报道， 3 月 11 日，美国波音公司首席执行官丹尼斯 • 米伦伯格（ Dennis Muilenburg ）对公司雇员表示，自 2018 年 10 月以来，这款由美国制造、销量最快的飞机 737 MAX 已经发生两起重大空难事件。尽管如此，他仍然对这款飞机的安全性充满信心。





“ 我们对 737 MAX 的安全性充满信心，同时，我们也相信那些设计和制造它的人所付出的努力。 ” 丹尼斯对员工这样说道。 “ 自从认证和投入使用以来， MAX 系列已安全地完成了成千上万次飞行。 ”





这是继 2018 年狮子航空一架波音 737 MAX 8 客机坠机后，该机型发生的第二起重大空难事件。丹尼斯表示，埃塞航的再次坠机 “ 特别具有挑战性 ” 。

737 MAX 8 是波音公司 2017 年推出的节油型飞机，是传统 737 机型的升级版。该系列在世界范围内十分畅销。目前，波音已经向 47 家客户交付了 370 多架飞机。

短短几个月内的两起坠机事件引发了大众对于这一机型安全性的担忧， 10 日埃塞航坠机事件发生后，中国、印度尼西亚、埃塞俄比亚相继停飞了这一机型的客机。在北美、中东地区， 737 MAX 8 仍在正常飞行。

报道称，官员和安全专家认为，关于狮子航空飞机坠毁的原因仍有不确定的问题，现在将其与埃塞航坠机事件联系起来还为时尚早。丹尼斯表示，波音公司将会全力支持坠机调查并提供技术援助。

根据此前报道，

3

月

10

日，埃塞俄比亚航空公司一架波音

737MAX 8

型客机在从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕的途中坠毁，机上

157

人全部遇难。

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