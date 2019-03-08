中国购买50万吨美国大豆 为千万吨采购承诺以来首次

交易商表示，中国国有企业周四购买了至少 50 万吨美国大豆。这是自美国官员上个月表示，中国在贸易磋商中承诺再购买 1,000 万吨美国大豆以来的首次采购。





两名了解交易情况的交易商称，此次购买的至少八艘船货在今年 6 月至 9 月主要从太平洋沿岸西北部的谷物出口码头付运。





第三名交易商则表示，此次采购至少有 15 艘船货，约有 100 万吨。





美国农业部长珀杜 (Sonny Perdue) 于 2 月 22 日在推特中表示，中方在贸易磋商期间已承诺再购买 1,000 万吨美国大豆。





中美两国自去年夏季以来，针锋相对地向对方的商品加征关税。这场激烈的贸易战在大宗商品市场掀起波澜，并改变了全球贸易流。





华盛顿与北京自 12 月以来一直在协商以期达成贸易协定，并同意暂时停止进一步加征关税。





周四的销售消息提振了芝加哥期货交易所 (CBOT) 的大豆期货 Sv1 ，因中国这个全球最大大豆进口国重新购买美国大豆的消息令交易员受到鼓舞。之前几天已有传闻称中国正在购买美国大豆。





“ 他们之前几天偶尔尝试购买看看市场价格。今天终于出手了， ” 一位美国大豆出口贸易商称。





美国农业部周四公布的数据也显示，中国购买了 6.5 万吨美国高粱，这是去年 8 月以来首次购买。





但大豆期货的涨势受限，因市场担心由于巴西大豆丰收，中国的采购几乎无法令美国和全球的大量大豆库存减少。





中国去年对一系列美国商品加征高额关税，以回应美国对中国产品征税的举动，此后中国在去年夏季大幅减少了对美国农产品的购买。





美国农业部数据显示，截至

2

月底，中国只预定了约

940

万吨美国新收获的大豆，而上年同期的预定量为

2,770

万吨。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





