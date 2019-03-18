    • 2019年3月18日

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    菲律宾正式退出国际刑事法院 总统曾因扫毒被调查

    星期一, 三月 18, 2019

    据路透社，菲律宾于317日正式退出国际刑事法院（ICC），成为继东非国家布隆迪之后第二个退出ICC的国家。去年3月，菲律宾总统杜特尔特曾宣布其国家退出ICC，马尼拉按程序在宣布退出一年期限届满后正式离开ICC
    　　
    杜特尔特自20166月就任总统后，在全国范围内推动大规模扫毒行动。根据菲律宾缉毒署的统计，自20167月至201812月底，被击毙毒贩人数已达5104人。国际刑事法院对杜特尔特扫毒所采用的手段感到担忧，并于20182月针对其扫毒行动是否涉及危害人类罪启动了一项初步调查。对此，杜特尔特谴责说，这是针对他的政府及其个人，前所未有、毫无道理、令人愤慨的攻击。随后，他宣布菲律宾退出国际刑事法院。ICC发言人称，按照现有规定，即使成员国退出，已展开的调查将继续进行。
    　　
    联合国秘书处发言人卡尼柯（Eri Kaneko15日对法新社表示，联合国秘书长已通知所有有关国家，菲律宾退出国际刑事法院将于317日正式生效。杜特尔特13日表示，如果国际刑事法院在他任期结束后，就所谓的危害人类罪判他死刑的话，他将会非常高兴地接受。

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