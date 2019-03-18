菲律宾正式退出国际刑事法院 总统曾因扫毒被调查

据路透社，菲律宾于 3 月 17 日正式退出国际刑事法院（ ICC ），成为继东非国家布隆迪之后第二个退出 ICC 的国家。去年 3 月，菲律宾总统杜特尔特曾宣布其国家退出 ICC ，马尼拉按程序在宣布退出一年期限届满后正式离开 ICC 。

杜特尔特自 2016 年 6 月就任总统后，在全国范围内推动大规模扫毒行动。根据菲律宾缉毒署的统计，自 2016 年 7 月至 2018 年 12 月底，被击毙毒贩人数已达 5104 人。国际刑事法院对杜特尔特扫毒所采用的手段感到担忧，并于 2018 年 2 月针对其扫毒行动是否涉及 “ 危害人类罪 ” 启动了一项初步调查。对此，杜特尔特谴责说，这是针对他的政府及其个人，前所未有、毫无道理、令人愤慨的攻击。随后，他宣布菲律宾退出国际刑事法院。 ICC 发言人称，按照现有规定，即使成员国退出，已展开的调查将继续进行。

联合国秘书处发言人卡尼柯（

Eri Kaneko

）

15

日对法新社表示，联合国秘书长已通知所有有关国家，菲律宾退出国际刑事法院将于

3

月

17

日正式生效。杜特尔特

13

日表示，如果国际刑事法院在他任期结束后，就所谓的

“

危害人类罪

”

判他死刑的话，他将会非常高兴地接受。

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