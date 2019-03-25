意大利成为首个加入中国一带一路倡议的G7国家

意大利周六与中国签署“一带一路”合作协议，成为第一个支持此项倡议的西方大国，冀其有助于重振本国经济。
周六的签字仪式是中国国家主席习近平三日访意行程的最大亮点。而就在中意两国加深关系之际，美国与中国之间的贸易争端仍然未解。
中意相互亲近让美国颇为不悦，也令部份欧盟伙伴为之警觉，他们担心中国将借此获得敏感技术、进驻关键的运输枢纽。
意大利副总理迪马约(Luigi Di Maio)淡化这类疑虑，他对记者说，虽然意国仍完全忠实于西方伙伴，在谈到商业关系时，必须把意大利放在第一位。
意大利民粹主义政府急于提振国内经济摆脱十年来的第三次衰退，无视美国其不要参加一带一路倡议的要求，并以红地毯之类的高规格迎接习近平。这是通常只有关系最紧密的盟友才能享受到的待遇。
一些欧盟领导人本周也警告意大利不要投入中国的怀抱。法国总统马克龙周五表示，与中国的关系不应该主要基于贸易考虑。
甚至在意大利执政联盟内部，都没有形成对一带一路协议的普遍支持，意大利副总理、极右翼联盟党的党首萨尔维尼(Matteo Salvini)警告称，存在中国在意大利市场推行“殖民主义”的风险。
萨尔维尼没有会见习近平，也没有出席周五为欢迎习近平举行的国宴。
迪马约表示，意大利只是在迎头赶上。他指出，与德国和法国相比，意大利对中国的出口要少得多。迪马约是五星运动领导人。
意大利去年对中国贸易逆差176亿欧元。迪马约称，目标是尽快消除该逆差。
习近平周六上午与意大利总理孔特(Giuseppe Conte)和迪马约会晤后，下午飞往西西里首府巴勒莫进行私人访问。
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