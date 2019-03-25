马杜罗指控瓜伊多招杀手谋杀他:魔鬼的傀儡想杀我

“ 美帝国主义想杀我。我们刚刚揭露了由那个魔鬼的傀儡（指瓜伊多）本人指示的谋杀我的计划。 ” 委内瑞拉总统马杜罗 23 日对他的支持者说道，他声称委内瑞拉政府有 “ 证据 ” 证明反对派的犯罪活动。



21 日，瓜伊多的 “ 幕僚长 ” 罗伯托 • 马雷罗被委内瑞拉政府逮捕。委内瑞拉副总统兼新闻和通信部长罗德里格斯 23 日通过电视向全国宣告，委内瑞拉反对派花重金招募杀手，并将他们送到哥伦比亚接受训练，马雷罗就参与其中。





“ 至少有 30 名来自萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉的雇佣兵在哥伦比亚接受训练，并已潜入委内瑞拉。我们正在搜捕他们。我们已经确定其中一部分人。 ” 罗德里格斯在电视讲话中还展示了马雷罗的手机截图，并称马雷罗从美国获得资金，美国是暗杀行动的主要操纵者。

俄罗斯 RT 电视台 24 日报道称，从马雷罗手机中收集的信息显示，反对派计划安排 8 到 10 个暗杀小组，每个小组由至少 8 名雇佣兵组成，对委内瑞拉政府官员和机构实施暗杀、破坏及发动恐怖袭击。

香港《南华早报》还注意到，罗德里格斯说一名身份不明的军事组织头目已在哥伦比亚被捕，且 “ 正在提供证词 ” 。

据此前报道，数十名委内瑞拉国家情报局人员在

21

日凌晨，对瓜伊多的

“

幕僚长

”

马雷罗位于首都加拉加斯的住宅进行了近三个小时的搜查，因在马雷多家中发现两支步枪和一枚手榴弹将其逮捕。随即，瓜伊多在社交媒体上称不知道马雷多被带到何处，并要求立刻释放。一些西方媒体将马雷多被捕视为委内瑞拉局势紧张升级的重要节点。

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