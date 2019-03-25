    • 2019年3月25日

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    马杜罗指控瓜伊多招杀手谋杀他:魔鬼的傀儡想杀我

    星期一, 三月 25, 2019

    美帝国主义想杀我。我们刚刚揭露了由那个魔鬼的傀儡（指瓜伊多）本人指示的谋杀我的计划。委内瑞拉总统马杜罗23日对他的支持者说道，他声称委内瑞拉政府有证据证明反对派的犯罪活动。
    　　
    21日，瓜伊多的幕僚长罗伯托马雷罗被委内瑞拉政府逮捕。委内瑞拉副总统兼新闻和通信部长罗德里格斯23日通过电视向全国宣告，委内瑞拉反对派花重金招募杀手，并将他们送到哥伦比亚接受训练，马雷罗就参与其中。

    至少有30名来自萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉的雇佣兵在哥伦比亚接受训练，并已潜入委内瑞拉。我们正在搜捕他们。我们已经确定其中一部分人。罗德里格斯在电视讲话中还展示了马雷罗的手机截图，并称马雷罗从美国获得资金，美国是暗杀行动的主要操纵者。
    　　
    俄罗斯RT电视台24日报道称，从马雷罗手机中收集的信息显示，反对派计划安排810个暗杀小组，每个小组由至少8名雇佣兵组成，对委内瑞拉政府官员和机构实施暗杀、破坏及发动恐怖袭击。
    　　
    香港《南华早报》还注意到，罗德里格斯说一名身份不明的军事组织头目已在哥伦比亚被捕，且正在提供证词
    　　
    据此前报道，数十名委内瑞拉国家情报局人员在21日凌晨，对瓜伊多的幕僚长马雷罗位于首都加拉加斯的住宅进行了近三个小时的搜查，因在马雷多家中发现两支步枪和一枚手榴弹将其逮捕。随即，瓜伊多在社交媒体上称不知道马雷多被带到何处，并要求立刻释放。一些西方媒体将马雷多被捕视为委内瑞拉局势紧张升级的重要节点。

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