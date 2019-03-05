伊万卡：做总统的女儿是“世界上最难的工作”

上周日，美国总统特朗普的女儿、白宫顾问伊万卡在出席烤架俱乐部（ Gridiron Club ）一年一度媒体晚宴时表示做总统的女儿是 “ 世界上最难的工作 ” 。

据美国《华盛顿邮报》报道，伊万卡先是在晚宴上开玩笑说自己并没有时间来写笑话，因为当天下午她的父亲特朗普才决定让她代表自己出席。





去年，特朗普亲自出席了该晚宴，并大声呛了在座的各家媒体、民主党人甚至还包括一些他自己的工作人员。

据现场参加晚宴的士透露，伊万卡突然话锋一转对着现场的 700 多名来宾开始大倒苦水。

“ 媒体似乎总觉得我带着特权出生很讽刺，认为人们都是乐意去做那些赋予给他们的工作一样，就好像当特朗普女儿不是世界上最辛苦的活似的 ” ，伊万卡说道。

不过，伊万卡也表示特朗普将为错过今年的晚宴而感到遗憾， “ 这是一年一度拿媒体开玩笑的好机会，对于我父亲来说，他一般不会轻易错过。因为对他而言，每天都像是在参加烤架晚宴。 ”

一年一度的烤架俱乐部媒体晚宴是平素里争锋相对的美国政府官员和新闻传媒界之间难得的聚会，在晚宴上大家都会搁置平时的争议，愉快地一起用餐。不过，美国总统特朗普上任第一年却罕见任性地拒绝参加烧烤晚宴，但是他去年参加了晚宴。

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