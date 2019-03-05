    • 2019年3月5日

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    韩国生育率刷新史上最低值 人口下降时间或提前

    星期二, 三月 05, 2019

    韩媒称，韩国步入总生育率（生育率是指一定时期内出生活婴数与同期平均育龄妇女人数之比）低于1的时代。
    　　
    据韩国《中央日报》网站228日报道，韩国统计厅227日发布的“2018年人口动向调查出生及死亡统计数据（初步值）显示，韩国2018年总生育率0.98，为开始统计（1970年）以来的最低值。这一数据代表女性育龄期间（1549岁）平均生育子女数的预期值还不足1名。

    报道称，一般而言，要想维持人口总数，总生育率需要达到2.1，但韩国连这一数据的一半都未达到。韩国不仅没有达到经合组织（OECD）成员平均水平（1.68），甚至尚未达到超低生育率标准（1.3）。
    　　
    统计厅人口动向课课长金珍（音）表示：新生儿出生数量最多的产妇年龄段为3035岁初期，但这一阶段的人口数量与前一年相比减少5%。截至2018年，结婚登记人数连续7年减少，新生儿数量也同步减少。

    据悉，2018年韩国新生儿数为32.69万人，与2017年相比减少3.09万人。从各年龄段来看，3539岁年龄段的生育率首次超过2529岁年龄段。女性平均生育年龄为32.8岁，同比上升0.2岁。首胎平均生育年龄为31.9岁，二胎为33.6岁，三胎为35.1岁。据分析称，将结婚推迟至找到稳定工作之后的社会风气，导致韩国晚婚成为普遍现象，对生育率产生影响。
    　　
    据报道，死亡人数增加但新生儿数减少导致去年韩国人口自然增长规模仅为2.8万，同比减少61.3%，为1970年以来的最低值，同比减幅为历史最大值。
    　　
    报道认为，韩国人口减少的时间点或将提前。统计厅曾于2016年发布未来人口预测报告，表示韩国总人口下降的时间点为2028年，统计厅厅长姜申玉（音）近日在接受采访时表示，低生育高龄化社会化的速度比预期要快，韩国总人口下降的时间节点可能会提前急剧变化的人口结构会对工作岗位、福祉、年薪、教育、住宅等主要政策带来颇大的连锁反应
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