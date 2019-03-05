韩国生育率刷新史上最低值 人口下降时间或提前

韩媒称，韩国步入总生育率（生育率是指一定时期内出生活婴数与同期平均育龄妇女人数之比）低于 1 的时代。

据韩国《中央日报》网站 2 月 28 日报道，韩国统计厅 2 月 27 日发布的 “2018 年人口动向调查出生及死亡统计数据（初步值） ” 显示，韩国 2018 年总生育率 0.98 ，为开始统计（ 1970 年）以来的最低值。这一数据代表女性育龄期间（ 15 至 49 岁）平均生育子女数的预期值还不足 1 名。





报道称，一般而言，要想维持人口总数，总生育率需要达到 2.1 ，但韩国连这一数据的一半都未达到。韩国不仅没有达到经合组织（ OECD ）成员平均水平（ 1.68 ），甚至尚未达到超低生育率标准（ 1.3 ）。

统计厅人口动向课课长金珍（音）表示： “ 新生儿出生数量最多的产妇年龄段为 30 至 35 岁初期，但这一阶段的人口数量与前一年相比减少 5% 。截至 2018 年，结婚登记人数连续 7 年减少，新生儿数量也同步减少。 ”





据悉， 2018 年韩国新生儿数为 32.69 万人，与 2017 年相比减少 3.09 万人。从各年龄段来看， 35 至 39 岁年龄段的生育率首次超过 25 至 29 岁年龄段。女性平均生育年龄为 32.8 岁，同比上升 0.2 岁。首胎平均生育年龄为 31.9 岁，二胎为 33.6 岁，三胎为 35.1 岁。据分析称，将结婚推迟至找到稳定工作之后的社会风气，导致韩国晚婚成为普遍现象，对生育率产生影响。

据报道，死亡人数增加但新生儿数减少导致去年韩国人口自然增长规模仅为 2.8 万，同比减少 61.3% ，为 1970 年以来的最低值，同比减幅为历史最大值。

报道认为，韩国人口减少的时间点或将提前。统计厅曾于

2016

年发布未来人口预测报告，表示韩国总人口下降的时间点为

2028

年，统计厅厅长姜申玉（音）近日在接受采访时表示，

“

低生育高龄化社会化的速度比预期要快，韩国总人口下降的时间节点可能会提前

”

，

“

急剧变化的人口结构会对工作岗位、福祉、年薪、教育、住宅等主要政策带来颇大的连锁反应

”

。

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