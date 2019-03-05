韩国生育率刷新史上最低值 人口下降时间或提前

韩媒称，韩国步入总生育率（生育率是指一定时期内出生活婴数与同期平均育龄妇女人数之比）低于1的时代。
据韩国《中央日报》网站2月28日报道，韩国统计厅2月27日发布的“2018年人口动向调查出生及死亡统计数据（初步值）”显示，韩国2018年总生育率0.98，为开始统计（1970年）以来的最低值。这一数据代表女性育龄期间（15至49岁）平均生育子女数的预期值还不足1名。
报道称，一般而言，要想维持人口总数，总生育率需要达到2.1，但韩国连这一数据的一半都未达到。韩国不仅没有达到经合组织（OECD）成员平均水平（1.68），甚至尚未达到超低生育率标准（1.3）。
统计厅人口动向课课长金珍（音）表示：“新生儿出生数量最多的产妇年龄段为30至35岁初期，但这一阶段的人口数量与前一年相比减少5%。截至2018年，结婚登记人数连续7年减少，新生儿数量也同步减少。”
据悉，2018年韩国新生儿数为32.69万人，与2017年相比减少3.09万人。从各年龄段来看，35至39岁年龄段的生育率首次超过25至29岁年龄段。女性平均生育年龄为32.8岁，同比上升0.2岁。首胎平均生育年龄为31.9岁，二胎为33.6岁，三胎为35.1岁。据分析称，将结婚推迟至找到稳定工作之后的社会风气，导致韩国晚婚成为普遍现象，对生育率产生影响。
据报道，死亡人数增加但新生儿数减少导致去年韩国人口自然增长规模仅为2.8万，同比减少61.3%，为1970年以来的最低值，同比减幅为历史最大值。
报道认为，韩国人口减少的时间点或将提前。统计厅曾于2016年发布未来人口预测报告，表示韩国总人口下降的时间点为2028年，统计厅厅长姜申玉（音）近日在接受采访时表示，“低生育高龄化社会化的速度比预期要快，韩国总人口下降的时间节点可能会提前”，“急剧变化的人口结构会对工作岗位、福祉、年薪、教育、住宅等主要政策带来颇大的连锁反应”。
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