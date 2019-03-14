墨西哥取代巴西成为全球暴力城市最多的国家

西媒称，根据非政府组织墨西哥公共安全及刑事司法公民委员会 13 日发布的报告，墨西哥边境城市蒂华纳因其超高谋杀率已经成为全球最暴力的城市，墨西哥也取代巴西成为全球暴力城市最多的国家。

据埃菲社 3 月 13 日报道，全球范围内人口 30 万以上城市暴力程度紧随蒂华纳之后的是另一座墨西哥城市阿卡普尔科，排名第三的是委内瑞拉首都加拉加斯。

报道称，蒂华纳的谋杀率为每 10 万居民 138.26 人。

报道称，这是墨西哥城市连续第二年位居暴力城市榜首，去年占据这一位置的是阿卡普尔科。

总体来看，在总结 2018 年的这份榜单中出现了 15 个墨西哥城市，墨西哥也取代了多年来暴力城市数量最多的巴西，成为目前全球暴力城市最多的国家。





报道称，在榜单前五名中，有 4 个来自墨西哥，分别是蒂华纳、阿卡普尔科、维多利亚城和华雷斯。

墨西哥公共安全及刑事司法公民委员会将这一局面归咎于有组织犯罪成员在该国的火并，这些火并转化为了街头暴力。

报告称，墨西哥其他一些城市，如拉巴斯和洛斯卡沃斯等，此前曾出现在该榜单的前几名，但在 2018 年由于当地的一个犯罪集团击败了对手而使得暴力局面暂时有所缓解。

报道指出，这份榜单凸显了美洲大陆正在经历的暴力局势，因为榜单上出现了 47 个美洲城市，其中 42 个在拉美。

报道称，不过该地区也有一些国家的城市暴力事件正在减少，其中就包括哥伦比亚。

报道称，今年哥伦比亚只有卡利和帕尔米拉两座城市上榜，但墨西哥公共安全及刑事司法公民委员会也指出，该国农村地区的暴力情况仍然存在。

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