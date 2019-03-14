联合国报告称全球1/4早夭和疾病源自环境污染

据“中央社”报道，当地时间13日，联合国在具里程碑意义的《全球环境展望》报告中称，全球1/4的早死和疾病都是人为污染和环境破坏所致。
这份耗费6年编纂的报告，由来自70个国家的250位科学家汇整而成，描述多国过度消费、污染和浪费食物，导致富国与穷国间鸿沟日益加剧，也导致其他地方陷于饥荒、贫穷和疾病。
在温室气体排放量持续增长之际，又出现大量干旱、洪水和超级风暴，海平面上升使灾情更加恶化，因而逐渐凝聚出一种政治共识，即气候变迁对数十亿人的未来构成风险。
世界各国领导人2015年达成《巴黎气候协定》，承诺采取行动，减少温室气体排放量，将全球气温升幅抑制在1.5摄氏度。
据悉，《全球环境展望》报告列举出一连串与污染相关健康警讯。报告说，恶劣的环境条件“造成全球约25%的疾病和死亡”，光是2015年，就酿成约900万人死亡。
由于无法取得干净饮用水，每年有140万人死于可预防疾病，例如与饮用水污染和卫生条件恶劣有关的痢疾和寄生虫等。
排入大海的化学物质“恐对好几代人”的健康构成不良影响，而大规模农耕和森林砍伐则会使被32亿人视为家园的地区出现土地退化。
报告还说，空气污染每年造成600至700万人早夭。
此外，人类在生产粮食过程中滥用抗生素，催生出抗药性超级细菌，将会在本世纪中叶前成为人类早夭的头号杀手。
随报告交给各国决策者的短笺提到：“为掌握并扭转此情势，必须采取前所未有紧急行动。”
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