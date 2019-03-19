担忧关键技术领域掉队 默克尔呼吁欧盟制定战略

德国新闻电视频道网站 3 月 17 日报道，欧洲在创新和流动性方面的竞争力越来越落后于亚洲。德国总理默克尔打算在本周举行的欧盟峰会上解决这个问题。

报道称，默克尔在其每周视频中说，德国和法国希望在即将举行的欧盟峰会上推进它们的欧洲产业战略计划。默克尔发表这番讲话的背景是，欧洲正面临在人工智能和电动汽车电池等关键技术领域掉队的危险。她说，这也关乎寻求创新与经济变革的全球动力的 “ 正确答案 ” 。

报道介绍，早在去年 12 月，德国和法国就已宣布，联合成立为电动汽车生产电池的工厂。在这一领域，欧洲汽车制造商正面临对中国和韩国公司依赖的威胁。默克尔说： “ 这方面有各种各样的优惠，有欧洲的机会，我们也将在这方面努力争取让其他成员国走上正确之路。 ”

报道称，这也关系到保持足够的创新和拥有合适的专业人士。 “ 这就是为什么我们在德国推广所谓的 MINT 科目，即数学、工程学、自然科学和技术领域的培训。 ” 默克尔强调，男女两性都必须在这一领域同样保持活跃。 “ 这些都是未来的职业，我们将希望寄托于它们。 ”

默克尔表示，她与法国总统马克龙共同提出的这项产业战略旨在 “ 确保未来欧洲战略经济部门的就业机会 ” 。她宣布，她要对自由世界贸易所面临的限制作出回应。重要的是，没有片面的保护主义，相反， “ 我们应相互回应世界贸易的发展 ” 。

报道认为，默克尔借此暗示了在出现新的贸易壁垒

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例如美国总统特朗普对德国汽车业的威胁

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的情况下可能采取的对策。她说：

“

德国是一个代表开放贸易的国家，但是我们也会保护我们的利益。

”

德国将与法国一道提出相关的建议。此外，欧盟峰会也应就如何应对英国脱欧事宜展开辩论。

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