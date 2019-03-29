委总审计长宣布瓜伊多15年内禁任公职 美国：荒谬

委内瑞拉大停电继续，马杜罗政府禁止反对派议长瓜伊多 15 年内担任公职。

据美联社报道，委内瑞拉总审计长埃尔维斯 ∙ 阿莫罗索 28 日表示，禁止自行宣布就任委内瑞拉 “ 临时总统 ” 的国家议会议长瓜伊多出任公职，禁令有效期为 15 年。

阿莫罗索指出，总审计署于 2 月 11 日下令调查瓜伊多名下财产，发现其涉嫌在财产申报中隐瞒信息并收受境外未申报资金。瓜伊多出国 90 余次，耗费近 10 万美金，使用的资金来源不详。审计工作第 105 条规定可以以剥夺国家公职人员权利的形式进行处罚，因此决定禁止公民瓜伊多担任任何公职。





“ 我们将继续上街游行， ” 瓜伊多在阿莫罗索发表声明后不久表示，他认为审计长的指控无关紧要。

美国国务院发言人帕拉迪诺称，对瓜伊多的禁令是 “ 荒谬的 ” 。

委内瑞拉近日再度陷入黑暗。 25 日下午，委内瑞拉多个地区发生停电，导致全国停工停学。马杜罗政府表示，停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏，该水电站的发电量保障了委内瑞拉全国约 80% 的居民用电需求。

委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯 28 日称，该国大部分地区已经恢复供电，不过一些地区仍处于断电状态。

委内瑞拉 3 月 7 日曾发生持续 5 日的全国范围大停电，是该国近年来持续时间最长、影响地区最广的一次停电。

据新华社 28 日报道，马杜罗呼吁委内瑞拉人民 30 日举行大规模游行，以回应反对派发起的 “ 电力战 ” ，捍卫国家主权领土完整。这次游行活动将在全国 “ 超过 1000 个地点 ” 举行。

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