委总审计长宣布瓜伊多15年内禁任公职 美国：荒谬

委内瑞拉大停电继续，马杜罗政府禁止反对派议长瓜伊多15年内担任公职。
据美联社报道，委内瑞拉总审计长埃尔维斯∙阿莫罗索28日表示，禁止自行宣布就任委内瑞拉“临时总统”的国家议会议长瓜伊多出任公职，禁令有效期为15年。
阿莫罗索指出，总审计署于2月11日下令调查瓜伊多名下财产，发现其涉嫌在财产申报中隐瞒信息并收受境外未申报资金。瓜伊多出国90余次，耗费近10万美金，使用的资金来源不详。审计工作第105条规定可以以剥夺国家公职人员权利的形式进行处罚，因此决定禁止公民瓜伊多担任任何公职。
“我们将继续上街游行，” 瓜伊多在阿莫罗索发表声明后不久表示，他认为审计长的指控无关紧要。
美国国务院发言人帕拉迪诺称，对瓜伊多的禁令是“荒谬的”。
委内瑞拉近日再度陷入黑暗。25日下午，委内瑞拉多个地区发生停电，导致全国停工停学。马杜罗政府表示，停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏，该水电站的发电量保障了委内瑞拉全国约80%的居民用电需求。
委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯28日称，该国大部分地区已经恢复供电，不过一些地区仍处于断电状态。
委内瑞拉3月7日曾发生持续5日的全国范围大停电，是该国近年来持续时间最长、影响地区最广的一次停电。
据新华社28日报道，马杜罗呼吁委内瑞拉人民30日举行大规模游行，以回应反对派发起的 “电力战”，捍卫国家主权领土完整。这次游行活动将在全国“超过1000个地点”举行。
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