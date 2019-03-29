    • 2019年3月29日

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    委总审计长宣布瓜伊多15年内禁任公职 美国：荒谬

    星期五, 三月 29, 2019

    委内瑞拉大停电继续，马杜罗政府禁止反对派议长瓜伊多15年内担任公职。
    　　
    据美联社报道，委内瑞拉总审计长埃尔维斯阿莫罗索28日表示，禁止自行宣布就任委内瑞拉临时总统的国家议会议长瓜伊多出任公职，禁令有效期为15年。
    　　
    阿莫罗索指出，总审计署于211日下令调查瓜伊多名下财产，发现其涉嫌在财产申报中隐瞒信息并收受境外未申报资金。瓜伊多出国90余次，耗费近10万美金，使用的资金来源不详。审计工作第105条规定可以以剥夺国家公职人员权利的形式进行处罚，因此决定禁止公民瓜伊多担任任何公职。

    我们将继续上街游行，瓜伊多在阿莫罗索发表声明后不久表示，他认为审计长的指控无关紧要。
    　　
    美国国务院发言人帕拉迪诺称，对瓜伊多的禁令是荒谬的
    　　
    委内瑞拉近日再度陷入黑暗。25日下午，委内瑞拉多个地区发生停电，导致全国停工停学。马杜罗政府表示，停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏，该水电站的发电量保障了委内瑞拉全国约80%的居民用电需求。
    　　
    委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯28日称，该国大部分地区已经恢复供电，不过一些地区仍处于断电状态。
    　　
    委内瑞拉37日曾发生持续5日的全国范围大停电，是该国近年来持续时间最长、影响地区最广的一次停电。
    　　
    据新华社28日报道，马杜罗呼吁委内瑞拉人民30日举行大规模游行，以回应反对派发起的电力战，捍卫国家主权领土完整。这次游行活动将在全国超过1000个地点举行。


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