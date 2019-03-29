华为2018年获利劲增25% 因智能手机销售创纪录

全球第三大智能手机生产商 -- 中国华为技术有限公司周五公布年度获利提高，受益于手机销售创纪录；与此同时，华为继续因间谍指控而遭到全球各国的严格审查。

华为 2018 年消费者业务营收达到创纪录的 3,489 亿元人民币 (520 亿美元 ) ，受益于 P 系列以及 Mate 系列等高端机型的销售。华为已迅速成长为智能手机行业的主导者。

这样的业绩与该公司 1 月时的预期一致，当时该公司称，今年可能成为全球销量最大的智能手机厂商。





然而美国对华为的指责让其前景蒙阴。美国称，中国政府可能利用华为的电信网络设备从事间谍活动，并呼吁其盟友禁止华为参与建设下一代移动通讯网络。





华为已多次表示中国政府对其没有影响。





华为周四再度受挫，英国批评华为未能解决移动网络设备中长期存在的安全缺陷，而且还曝出新的 “ 重大技术问题 ” 。





2018 年华为净利润达到 593 亿元人民币，同比增加 25% ，增幅略低于 2017 年的 28% 。





华为去年营收增长 19.5% 至 7,212 亿元人民币 (1,070 亿美元 ) ，首次突破 1,000 亿美元，创两年来最快业务增速。





与其他大型中资科技公司不同，华为的营收有一半来自海外市场。

“ 堡垒最容易从内部攻破，但是也最容易从外部加强， ” 华为轮值董事长郭平在新闻发布会上称。 100 多名记者参加了发布会，人数远远超过以往。





“ 面向未来，华为将努力排除外部干扰，不断改进内部管理，沿着既定战略方向前进， ” 他周五对记者表示。





近几个月，华为启动了空前的媒体造势活动，开放媒体参观其园区，一向低调的创办人任正非也在国际媒体前露面，积极回应美国对其网路设备的疑虑。





** 展望未来 **





去年华为包含智能手机部门在内的消费者业务增长 45% ，智能手机出货量为 2.06 亿部。上年同期则是增长约 32% 。





华为运营商业务集团营收为 2,940 亿美元，大致持平于前一年。





华为一位高管本周稍早曾说，美国针对华为的措施对公司的销售几乎没什么影响，很多国家不太可能听从美国的号召一同禁用华为的设备。





公司预计

2019

年的营收将跳涨至

1,250

亿美元。公司并称未来增长主要将来自智能手机与企业服务，电信设备营收将以个位数百分比的速度增长。

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路透社

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