华为2018年获利劲增25% 因智能手机销售创纪录

全球第三大智能手机生产商--中国华为技术有限公司周五公布年度获利提高，受益于手机销售创纪录；与此同时，华为继续因间谍指控而遭到全球各国的严格审查。
华为2018年消费者业务营收达到创纪录的3,489亿元人民币(520亿美元)，受益于P系列以及Mate系列等高端机型的销售。华为已迅速成长为智能手机行业的主导者。
这样的业绩与该公司1月时的预期一致，当时该公司称，今年可能成为全球销量最大的智能手机厂商。
然而美国对华为的指责让其前景蒙阴。美国称，中国政府可能利用华为的电信网络设备从事间谍活动，并呼吁其盟友禁止华为参与建设下一代移动通讯网络。
华为已多次表示中国政府对其没有影响。
华为周四再度受挫，英国批评华为未能解决移动网络设备中长期存在的安全缺陷，而且还曝出新的“重大技术问题”。
2018年华为净利润达到593亿元人民币，同比增加25%，增幅略低于2017年的28%。
华为去年营收增长19.5%至7,212亿元人民币(1,070亿美元)，首次突破1,000亿美元，创两年来最快业务增速。
与其他大型中资科技公司不同，华为的营收有一半来自海外市场。
“堡垒最容易从内部攻破，但是也最容易从外部加强，”华为轮值董事长郭平在新闻发布会上称。100多名记者参加了发布会，人数远远超过以往。
“面向未来，华为将努力排除外部干扰，不断改进内部管理，沿着既定战略方向前进，”他周五对记者表示。
近几个月，华为启动了空前的媒体造势活动，开放媒体参观其园区，一向低调的创办人任正非也在国际媒体前露面，积极回应美国对其网路设备的疑虑。
**展望未来**
去年华为包含智能手机部门在内的消费者业务增长45%，智能手机出货量为2.06亿部。上年同期则是增长约32%。
华为运营商业务集团营收为2,940亿美元，大致持平于前一年。
华为一位高管本周稍早曾说，美国针对华为的措施对公司的销售几乎没什么影响，很多国家不太可能听从美国的号召一同禁用华为的设备。
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