特朗普警告称如果与中国的贸易协议不够好 他可能放弃

美国总统特朗普周四警告称，如果与中国的贸易协议不够好，他可能放弃，即使他的经济顾问宣扬在与中国达成贸易协议方面取得“极好”进展。
美国和中国已经针锋相对地对彼此数千亿美元的商品加征关税，导致金融市场动荡、制造业供应链中断和美国农产品出口萎缩。
“我总是做好放弃准备，”特朗普在河内与朝鲜(北韩)领导人金正恩举行峰会后表示，“我从来不怕放弃协议。如果不成功，我也会对中国这么做。”特朗普与金正恩的峰会未能达成核协议。
美国原本计划如果周五(3月1日)之前与中国达不成贸易协议，届时将把约2,000亿美元的中国输美商品关税从10%提高至25%。但特朗普周日宣布，他将推迟加征关税的期限，因上周与中国官员进行的贸易谈判取得进展。
自那之后，特朗普政府官员对磋商细节透露甚少。
“上周取得了非常好的进展，”白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周四在CNBC表示，并指美国贸易代表莱特希泽在上周的谈判中对中国官员发出“严厉警告”。
“我们即将达成非凡的、具有历史意义的协议，”他补充称。
美国白宫经济顾问委员会主席哈西特(Kevin Hassett)同样感到乐观，他在福克斯商业新闻网称，莱特希泽与中国国务院副总理刘鹤起草了“有关窃取知识产权与贸易问题的协议纲要...对双方来说都意义非凡。”
“如果你逐行看看我们拿到的相关文书...它差不多就是你所能期望的样子，”哈西特说，并补充称最终细节还需特朗普和中国国家主席习近平在佛罗里达州的海湖庄园会面时批准。
**截然不同的观点**
美国贸易代表莱特希泽周三在向众议院筹款委员会作证时对磋商持更谨慎的态度，称敲定中美贸易协议还有许多工作要做，现在预测磋商结果还为时过早。
他还说，即使华盛顿和北京方面就结束一场代价高昂的关税战达成协议，美国也需要在未来数年继续保持对中国输美商品加征关税的威胁。这对于寻求结束贸易战不确定性的企业而言是一个悲观的前景。
莱特希泽称，美国正寻求将阻止中国让人民币竞争性贬值作为两国贸易谈判的一部分。
库德洛说明了更多细节，称中国需要报告对外汇市场的任何干预。
“相关文件非常明确：我的意思是说，甚至像汇率协议这样的问题也很明确...不要有汇率操纵；他们需要报告对外汇市场的任何干预。这是谈判的一部分，”库德洛说。
美国周四赢得了一项世界贸易组织(WTO)的争端裁决，WTO裁定中国对小麦、籼稻和粳稻的价格支持过度，违背了WTO的义务。
特朗普政府官员经常批评WTO，称该机构不能遏制中国的贸易做法以及非市场化经济政策。(路透社)
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