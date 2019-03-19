美国前儿科医生获刑158年 利用诊疗性侵31名幼童

美国宾夕凡尼亚州 71 岁前儿科医生巴顿（ Johnnie Barto ）于过去数十年期间，在执业诊所及医院替病人检查时，性侵 1 名婴儿及 30 名介乎 8 至 12 岁的儿童。他早前被判罪成，周一（ 18 日）被当地法院判处 79 至 158 年监禁。

据 nbcnews18 日消息，巴顿早在 1999 年被指控性侵 2 名女童。但当时医委会称指控会损害巴顿名誉，认为他是出色的儿科医生，故未吊销他的专业执照。巴顿其后诊疗时再非礼 1 名 12 岁女童，他事后辞职。





尽管传闻巴顿还在骚扰孩子，但他仍设法逃避执法。直到 2017 年 12 月 21 日，一名 12 岁的女孩告诉她的母亲，在检查结束时，医生让她坐在他的膝盖上他对小女孩进行了骚扰。由此，警方调查下发现受害人超过 30 名。

巴顿于 2018 年 1 月 18 日被里奇兰镇警方逮捕。同一天，《论坛报 - 民主党报》报道， “ 支持约翰尼 ‘ 杰克 ’ 巴顿 ” 的页面出现在脸书上，其中那些儿童的父母甚至还在该专页上支持巴顿。巴顿其后被控以数十项严重猥亵儿童罪和危害儿童罪，该页面即迅速降温。

巴顿在庭审中展示了悔意也没有进行自辩。其律师透露巴顿认为入狱可令受害人及家人释怀。

总检察长夏皮罗（

Josh Shapiro

）指出，除了

31

起侵犯事件外，由于宾夕法尼亚州的刑事诉讼法的缺陷，至少还有

6

起其他案件无法起诉。他表示，将继续努力在联邦体系下改变这种法律缺陷，以便每个受害者都有机会追究其施暴者的责任。

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