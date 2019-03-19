美国前儿科医生获刑158年 利用诊疗性侵31名幼童

美国宾夕凡尼亚州71岁前儿科医生巴顿（Johnnie Barto）于过去数十年期间，在执业诊所及医院替病人检查时，性侵1名婴儿及30名介乎8至12岁的儿童。他早前被判罪成，周一（18日）被当地法院判处79至158年监禁。
据nbcnews18日消息，巴顿早在1999年被指控性侵2名女童。但当时医委会称指控会损害巴顿名誉，认为他是出色的儿科医生，故未吊销他的专业执照。巴顿其后诊疗时再非礼1名12岁女童，他事后辞职。
尽管传闻巴顿还在骚扰孩子，但他仍设法逃避执法。直到2017年12月21日，一名12岁的女孩告诉她的母亲，在检查结束时，医生让她坐在他的膝盖上他对小女孩进行了骚扰。由此，警方调查下发现受害人超过30名。
巴顿于2018年1月18日被里奇兰镇警方逮捕。同一天，《论坛报 -民主党报》报道，“支持约翰尼‘杰克’巴顿”的页面出现在脸书上，其中那些儿童的父母甚至还在该专页上支持巴顿。巴顿其后被控以数十项严重猥亵儿童罪和危害儿童罪，该页面即迅速降温。
巴顿在庭审中展示了悔意也没有进行自辩。其律师透露巴顿认为入狱可令受害人及家人释怀。
总检察长夏皮罗（Josh Shapiro）指出，除了31起侵犯事件外，由于宾夕法尼亚州的刑事诉讼法的缺陷，至少还有6起其他案件无法起诉。他表示，将继续努力在联邦体系下改变这种法律缺陷，以便每个受害者都有机会追究其施暴者的责任。
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