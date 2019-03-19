关于波音加拿大不相信美国了：我们还是信自己

美国《华尔街日报》报道，美国交通部正在调查联邦航空管理局（ FAA ）对波音 737 MAX 客机设计的安全认证程序是否合规。当地时间周一（ 18 日），加拿大交通部长马克 · 加尔诺（ Marc Garneau ）表示，加拿大交通部正在重新审查对这一型号客机的认证事宜。

据路透社 3 月 19 日消息，马克 · 加尔诺告诉记者， “ 加拿大交通部也许采取不了任何行动，但我认为重新审查 737 MAX 8 客机的安全认证是明智的。 ” 报道称，加拿大此前接受了美国联邦航空管理局 2017 年 3 月对于波音 737 MAX 客机的认证。

马克 · 加尔诺表示， “ 我们已经决定，对我们来说，重新对波音 737 MAX 型号客机进行审查认证是一个好办法。 ” 他还补充说，加拿大交通部将在接下来的几周内对波音公司正在准备的软件升级进行自己的审查认证， “ 即使它已经获得美国联邦航空管理局的认证 ” 。对于加拿大的态度，美方目前为止未见置评。

《华尔街日报》此前援引知情人士的话称，美国交通部官员正在审查美国联邦航空管理局对波音 737 MAX 客机的安全认证程序，华盛顿的一个大陪审团还传唤了至少一名该型号客机的研发人员。此外，《西雅图时报》报道称，波音公司在对 737 MAX 客机的新型飞行控制系统进行安全性分析时，发现存在着几个关键缺陷。





当地时间 17 日，美国波音公司发布声明，正在完成波音 737 MAX 客机的软件升级开发。美媒此前也报道，波音将在本月底前推出 737 MAX 机型自动防失速系统的软件更新补丁。不过有美国航空专家认为，让飞行员重拾信心并非易事。

值得一提的是，埃塞空难发生后，在多个国家和多家航空公司对波音 737 MAX 8 发出了 “ 禁飞令 ” 后，加拿大仍坚持 “ 不会停飞波音 737-8 机型 ” 。据美国哥伦比亚广播公司网站 3 月 13 日报道，在美国宣布停飞决定前，加拿大最终才加入到 “ 停飞阵营 ” 之中。





3

月

10

日，埃塞俄比亚航空一架波音

737 MAX 8

飞机发生坠机空难。这是继

2018

年

10

月

29

日印尼狮航空难事故之后，波音

737 MAX 8

客机发生的第

2

起空难。随后，多个国家和多家航空公司暂停使用波音

737 MAX 8

执飞。

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