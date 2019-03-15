    • 2019年3月15日

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    美法庭初步裁决：高通欠苹果10亿美元专利费退款

    星期五, 三月 15, 2019 , ,

    据路透社15日报道，美国加利福尼亚州南区法院法官Gonzalo Curiel周四在一项初步裁决中支持了苹果的主张，裁定高通拖欠其近10亿美元退款。

    这笔款项是两家公司之间商业合作协议的一部分。生产iPhone的代工厂每年需将向高通支付数十亿美元，用于在iPhone上使用高通的专利技术，苹果将向代工厂偿还这笔费用。另外，高通和苹果达成了一项合作协议，根据协议，如果苹果同意不在法庭或监管机构对其发起攻击，高通将向苹果支付iPhone专利费用的回扣。
    　　
    两年前，苹果起诉高通，称后者没有支付10亿美元的专利使用费回扣，违反了合作协议。高通则声称，它之所以没支付是因为苹果违反了协议，敦促其他智能手机制造商向监管机构投诉，并向正在调查高通反垄断指控的韩国公平贸易委员会发表虚假性和误导性的声明。
    　　
    苹果方面对此则表示，在韩国监管部门的调查中，苹果公司提供了一些合法的回应。
    　　
    此次联邦法官站在苹果一边，裁定高通欠苹果近10亿美元专利授权费回扣。路透社表示，这一裁定还不是最终裁决，最终裁决要在此案下月开庭审理后才会发布。


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