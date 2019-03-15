美法庭初步裁决：高通欠苹果10亿美元专利费退款

据路透社 15 日报道，美国加利福尼亚州南区法院法官 Gonzalo Curiel 周四在一项初步裁决中支持了苹果的主张，裁定高通拖欠其近 10 亿美元退款。





这笔款项是两家公司之间商业合作协议的一部分。生产 iPhone 的代工厂每年需将向高通支付数十亿美元，用于在 iPhone 上使用高通的专利技术，苹果将向代工厂偿还这笔费用。另外，高通和苹果达成了一项合作协议，根据协议，如果苹果同意不在法庭或监管机构对其发起攻击，高通将向苹果支付 iPhone 专利费用的回扣。

两年前，苹果起诉高通，称后者没有支付 10 亿美元的专利使用费回扣，违反了合作协议。高通则声称，它之所以没支付是因为苹果违反了协议，敦促其他智能手机制造商向监管机构投诉，并向正在调查高通反垄断指控的韩国公平贸易委员会发表 “ 虚假性和误导性 ” 的声明。

苹果方面对此则表示，在韩国监管部门的调查中，苹果公司提供了一些合法的回应。

此次联邦法官站在苹果一边，裁定高通欠苹果近

10

亿美元专利授权费回扣。路透社表示，这一裁定还不是最终裁决，最终裁决要在此案下月开庭审理后才会发布。

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