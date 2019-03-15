新西兰清真寺枪击案至少27死

15 日，新西兰克赖斯特彻奇市发生 2 起枪击案，造成至少 27 人死亡， 1 名枪手已被逮捕。事件发生后，新西兰总理阿德恩发表简短讲话，向受害者们予以慰问，并称这是新西兰最黑暗的一天之一。

以下是英国《卫报》报道的阿德恩讲话全文：

虽然我不能在现阶段就伤亡情况做出任何证实，但我可以说，这显然是新西兰最黑暗的日子之一。

很显然，今天发生的是一种非同寻常的、前所未有的暴力行为。

许多受到这场枪击案直接影响的人，可能是来到新西兰的移民，甚至可能是难民。他们选择新西兰作为他们的家，新西兰就是他们的家。





（这些移民或难民）他们是我们中的一员，而给我们永久留下暴力的人不是。他们在新西兰将没有容身之地。在新西兰，这种极端的、前所未有的暴力行为绝没有容身之地，而此次事件显然是一种这样的行为。

现在，我的心，并且我相信所有新西兰人的心，都与受害者同在，与受害者的家人们同在。

我还在牵挂着克莱斯特彻奇市的人们，他们仍在面对着不断进展的事态。警方建议人们留在室内。我知道这将意味着一些家庭可能被分开，但请继续留意新西兰警方直接提供的更多信息。

但正如我所说，请继续待在室内保持警惕，我们可能仍处在不断变化的情况之中。我再次表示，（枪击）可能发生在多个地点。但请放心，警方正积极处理这一情况。克赖斯特彻奇医院也正在全力抢救那些送到医院的人。

我一离开这里，就会直接乘飞机飞回惠灵顿。各机构已经在惠灵顿召开会议。我到达那里后，将会马上与他们会面。我预计将在抵达并得到简报后，再次发表公开讲话。我很乐意接受提问。

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