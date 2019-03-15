北约欧洲最高司令:德国若用5G 将切断军事通信

德国上周表态不禁华为之后，美国驻德大使竟以情报共享相威胁，被德国议员回怼： “ 不要指手画脚。 ”

一计不成，美国又开始在共同防卫问题上做文章。

北约欧洲盟军最高司令、美军欧洲司令柯蒂斯 · 斯卡帕罗蒂（ Curtis Scaparrotti ）近日警告称，若德国在国防通讯系统中使用华为 5G ，北约部队 “ 将会中断与德军的通讯 ” 。

德国将于近期（本月中旬）启动未来移动电信基础设施的招标。





斯卡帕罗蒂是美国陆军上将、美军欧洲司令部司令。他从 2016 年开始担任北大西洋公约组织（ NATO ） “ 欧洲盟军最高司令部 ” （ SACEUR ）司令，负责统一指挥北约 29 个成员国的军事行动。

据法新社报道，本周三（ 13 日），斯卡帕罗蒂在众议院军事委员会作证时称，由于 5G 在 “ 调取数据方面的卓越能力 ” ，他对军方通讯系统的安全性表示担忧。

“ 如果某国军方通讯系统中也有 5G ，那么我们将中断所有与其相连接的通讯，这对于该国军方会很麻烦。 ”

根据公开数据，美国在欧洲有 7 万驻军，其中 3 万位于柏林。美军欧洲司令部坐落于德国的斯图加特，美军海外最大的军事基地 —— 兰姆施泰因空军基地也位于德国。





德国对北约的预算贡献仅次于美国， 2016 到 2017 年，德国提供了北约将近 15% 的军事与民用开支。从今年开始，德国接下了北约快速反应部队 “ 高度戒备联合特遣部队 ” 的指挥权，为其提供约 60% （ 5000 人）的士兵。

北约秘书长延斯 · 斯托尔滕贝格周四也宣称，北约会 “ 严肃对待 ” 部分成员国关于华为提供 5G 基础设施的担忧。

“ 我们正在认真地咨询这一问题，尤其是关于 5G 安全方面的投资。 ”

虽然没有明说，但根据近日发生的一连串事件来看，斯卡帕罗蒂所指的对象正是德国。上周四（ 7 日），德国经济部长阿尔特迈尔公开表示，不会禁止华为参与 5G 网络建设。

第二天，美国驻德大使格雷内尔就给他发来 “ 警告信 ” ，若不放弃华为，将会削弱美德情报共享。这也是美国首次在该问题上警告盟友。





德国总理默克尔党内的保守派则对此十分愤怒，有议员回怼： “ 不需要美国指手画脚！ ” 默克尔也回应称，德国政府重视数据安全，但会保留自己的意见， “ 我们正在为自己制定标准 ” 。

德国预计于本月中旬开启

“

未来移动通信基础设施

”

的招标。

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