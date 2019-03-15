北约欧洲最高司令:德国若用5G 将切断军事通信

德国上周表态不禁华为之后，美国驻德大使竟以情报共享相威胁，被德国议员回怼：“不要指手画脚。”
一计不成，美国又开始在共同防卫问题上做文章。
北约欧洲盟军最高司令、美军欧洲司令柯蒂斯·斯卡帕罗蒂（Curtis Scaparrotti）近日警告称，若德国在国防通讯系统中使用华为5G，北约部队“将会中断与德军的通讯”。
德国将于近期（本月中旬）启动未来移动电信基础设施的招标。
斯卡帕罗蒂是美国陆军上将、美军欧洲司令部司令。他从2016年开始担任北大西洋公约组织（NATO）“欧洲盟军最高司令部”（SACEUR）司令，负责统一指挥北约29个成员国的军事行动。
据法新社报道，本周三（13日），斯卡帕罗蒂在众议院军事委员会作证时称，由于5G在“调取数据方面的卓越能力”，他对军方通讯系统的安全性表示担忧。
“如果某国军方通讯系统中也有5G，那么我们将中断所有与其相连接的通讯，这对于该国军方会很麻烦。”
根据公开数据，美国在欧洲有7万驻军，其中3万位于柏林。美军欧洲司令部坐落于德国的斯图加特，美军海外最大的军事基地——兰姆施泰因空军基地也位于德国。
德国对北约的预算贡献仅次于美国，2016到2017年，德国提供了北约将近15%的军事与民用开支。从今年开始，德国接下了北约快速反应部队“高度戒备联合特遣部队”的指挥权，为其提供约60%（5000人）的士兵。
北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格周四也宣称，北约会“严肃对待”部分成员国关于华为提供5G基础设施的担忧。
“我们正在认真地咨询这一问题，尤其是关于5G安全方面的投资。”
虽然没有明说，但根据近日发生的一连串事件来看，斯卡帕罗蒂所指的对象正是德国。上周四（7日），德国经济部长阿尔特迈尔公开表示，不会禁止华为参与5G网络建设。
第二天，美国驻德大使格雷内尔就给他发来“警告信”，若不放弃华为，将会削弱美德情报共享。这也是美国首次在该问题上警告盟友。
德国总理默克尔党内的保守派则对此十分愤怒，有议员回怼：“不需要美国指手画脚！”默克尔也回应称，德国政府重视数据安全，但会保留自己的意见，“我们正在为自己制定标准”。
德国预计于本月中旬开启“未来移动通信基础设施”的招标。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost