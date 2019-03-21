波黑塞族前领导人终审判无期 曾屠杀8千穆族男子

当地时间 20 日联合国法院判处前波黑塞族政治领袖卡拉季奇（ Radovan Karadžić ）终身监禁，结束了对这场在 20 世纪 90 年代巴尔干战争期间最严重的种族灭绝罪行之审判。

据路透社（ reuters ） 20 日消息，上诉法官维持对卡拉季奇在 1995 年斯雷布雷尼察屠杀 8 ， 000 名穆族男子和男孩的认定，并裁定原审判刑 40 年太轻，不足以惩戒其罪行。 73 岁的卡拉季奇于 2016 年因斯雷布雷尼察的种族灭绝而被定罪。他还因对萨拉热窝进行长达 44 个月的围困以及恐吓平民、监督执行种族清洗活动，将克罗地亚族人和穆斯林族驱逐出塞族声称所有权的地区，从而被判犯有战争罪和危害人类罪。





在上诉时，检察官因卡拉季奇在种族清洗中的作用而寻求对其终身监禁，以及第二项种族灭绝罪的定罪。法官驳回了第二项种族灭绝罪的指控，但维持了他对所有其他战争罪和包括迫害、谋杀在内的违反人道罪行定罪。

该判决是终审判决，不能上诉，不受挑战。然而，卡拉季奇的律师罗宾逊（ Peter Robinson ）表示，他将继续考虑寻求司法审查或减刑的方法。罗宾逊称： “ 卡拉季奇表示，如果选择（塞尔维亚共和国从波斯尼亚）独立，意味着他必须失去自由，那么他会做出这样的选择。 ”

罗宾逊称，卡拉季奇对战争期间发生的事情感到非常遗憾，并对今天所有痛苦感到非常不满。罗宾逊表示，卡拉季奇有道德责任，但卡拉季奇觉得他自己对这些罪行不应负有任何的个人刑事责任。





一位来自斯雷布雷尼察的母亲米拉 · 多加斯（ Mira Dogas ）听闻判决当庭痛哭。她表示，她现在独身一人， “ 我很震惊。我失去了三个儿子，我的丈夫、我的孙子、我的父亲都在屠杀中罹难 ” 。多加斯哭诉， “ 他们这些罪犯还活着，而我们的孩子已经在地下待了很长时间，他们死的时候充满恐惧。但卡拉季奇还活着，有吃有喝，他杀死了我的孩子摧毁了我们家园！ ”

据新华社早前梳理，卡拉季奇从 1989 年开始从事政治活动，是塞尔维亚民主党的创建人。 1992 年 3 月，波黑就是否独立于南斯拉夫联邦举行全民公决，波黑穆斯林和克罗地亚族赞成独立，塞族抵制投票。此后，波黑三族间爆发了历时三年半的战争。波黑塞族成立了 “ 波黑塞尔维亚共和国 ” ，卡拉季奇出任总统。





1995 年 11 月，在美国主持下，南斯拉夫联盟、克罗地亚和波黑三方领导人签署了代顿波黑和平协议，波黑战争结束。 1996 年 7 月 11 日，前南刑庭发布逮捕卡拉季奇的国际通缉令。 2008 年 7 月，卡拉季奇躲藏了十多年后在塞尔维亚被捕，随后被移交给前南刑庭。 2016 年 3 月 24 日联合国前南斯拉夫问题国际刑事法庭（前南刑庭）作出判决，认定卡拉季奇种族灭绝罪、反人类罪、战争罪等 10 项罪名成立，判处卡拉季奇 40 年监禁。

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