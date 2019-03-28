中国就技术转让提出空前建议 但仍有贸易挑战--美国官员

美国官员周三对路透表示，美中贸易谈判讨论的所有领域均取得进展，强制技术转让等敏感问题取得空前进展，但仍存在分歧点。
美国贸易代表莱特希泽和财长努钦周四抵达北京，与中国官员展开新一轮会谈，以期能达成能结束贸易战的协议。
此次谈判是中美双方数周来首次面对面的会谈，下周将在华盛顿进行新一轮谈判。最初的目标是美国总统特朗普和中国国家主席习近平在3月底举行峰会签署协议。
路透采访了四位美国政府高级官员。
一位官员称，中国提出的建议比以往更进一步，这让双方有希望签署协议。美方坚持协议中必须包括中国经济进行结构性改革的内容。
“他们在以一种之前从未想过的方式讨论强制技术转让--包括整体范围和具体细节，”这位匿名官员表示。
华盛顿希望北京停止一些做法，据称涉及到窃取美国知识产权、强制美国技术转让给中国企业。美方希望改善美国企业进入中国市场的准入条件，降低中国工业补贴。
只要协议中的核心条款继续取得进展，谈判就将持续下去。
路透早些时候报导称，中美双方正在六个领域制定书面协议：强制技术转让和网络窃密、知识产权、服务、货币、农业和非关税贸易壁垒。
“如果你将一个月前的文本与现在的文本进行比较，(会发现)我们在所有领域都有进展。但我们仍没有达到目标，”该官员称。
上述官员未透露谈判时间表。
“可能会持续到5月、6月，谁也不知道。也可能在4月，我们不知道，”另一位美国政府官员称。
他说，知识产权和最终协议的执行问题仍是难点。
**一些关税将保留**
美中这两个全球最大的经济体已对从对方进口的价值上千亿美元的商品加征关税。中国希望美国在协议中取消加征的关税。但美国政府认识到关税是确保中国政府兑现承诺的手段，因而对立即取消加征关税持谨慎态度。
特朗普上周说，为了确保协议的执行，美国可能保留对中国进口商品征收关税“一段时间”。
“部份关税仍将保留，”第二位官员说。“这方面会有一些让步，但我们不会撤销所有关税。我们不能这么做。”
这个议题将在即将到来的谈判中处理。
“显然这是个必须得到解决的问题...将是最终协议中的重要部份，”第一位官员说。
2018年7月迄今，美方已对2,500亿美元中国商品征收进口关税，其中包括对500亿美元科技和工业品课征25%关税，以及对家具与建材等其他2,000亿美元商品征收10%关税。
中国则对价值约1,110亿美元的美豆与其他美国商品课征关税做为反击。(路透社)
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