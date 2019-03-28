2019亚洲高科技会议问券：华为仍会是5G市场大赢家--美银美林

国际投行--美银美林发出报告指出，2019年亚洲通讯科技会议(2019 Asia Pacific TMT Conference)聚集了多达400位客户及170家企业参与；针对客户问券结果显示，31%的与会者认为，尽管有中美贸易摩擦，但华为仍将是2021年5G市场最大赢家，拥有最高市占。
美银美林表示，2019年高科技会议后对参与的200位客户进行问券调查，针对第五代行动通讯、大资料中心和云端储存、人工智慧(AI)领域征询与会者意见。
美银美林认为，虽然5G是一个热门话题，但参与者仍回归现实--50%的参与者认为，2021年底5G的渗透率可能只有10%或甚至低于10%。至于尽管中美贸易情势紧张，但仍有31%的与会者认为，华为仍将是2021年5G市场最大赢家，拥有最高市占。
至于近期对记忆体市场仍属保守谨慎，高达71%的参与者相信第二季的DRAM(动态随机存取记忆体)平均价格可能下跌超过10%，63%的参与者认为2020年前产业不会复苏。至于半导体产业未来数年的前景，则有44%的多头，相对13%的空头。 (路透社)
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