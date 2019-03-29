法国环保组织呼吁在牙膏中禁用钛白粉：可能致癌

法国环保组织 28 日公布的一项调查显示，法国政府即将从 4 月中旬开始正式禁用二氧化钛食用增白剂，但市面上的牙膏品牌中仍有三分之二含有被怀疑可能致癌的二氧化钛成分。

日前，法国 “ 环保行动 ” 协会从超市、药店、药妆店、有机产品专卖店等渠道抽检了在售的 408 款牙膏，其中 59 款为儿童牙膏。结果表明，三分之二的产品含有二氧化钛（钛白粉），其中还包括 25 款有机产品，而且一半的儿童牙膏都在使用这种成分。

二氧化钛常被称为钛白粉或者钛糖，是一种松散的白色粉末，属于常见的食品和化妆品添加剂，美国食品和药物管理局认为它是安全的。它常被添加到牙膏、巧克力中来增加质感，或用于甜甜圈、脱脂奶等食品中，使其色泽更为明亮诱人。此外，由于二氧化钛有较好的紫外线遮蔽作用，一些防晒化妆品中也会添加这一成分。

法国 BFMTV 电视台报道说，这种添加剂具有显著的增白效果，但是其潜在的副作用也是最受争议之处。有科学家认为，二氧化钛可能具致癌作用。正因为如此，法国经济财政部部长勒梅尔将于 4 月签署政令，禁止在食品中添加二氧化钛。

欧洲化学品管理局曾于 2017 年宣布，建议将二氧化钛列入怀疑通过吸入可能引起癌症的物质类别（ II 类），但没有足够证据支持此前法国提出的将二氧化钛列入为更严重的致癌物质类别（ 1B 类）的建议。

报道援引 “ 环保行动 ” 协会负责人林格的话说，一方面在食品中禁用二氧化钛，另一方面却又允许牙膏继续使用这种化学成分。这种做法自相矛盾。

该负责人称： “ 有些人尤其是儿童会在刷牙时吞食牙膏。我们的口腔每天都会接触这种物质。口腔粘膜极易破损，而且容易渗透。 ”

报道还援引牙科专家巴拉斯的话说，从医学角度来说，二氧化钛对人体没有任何益处。因此，应该基于谨慎原则，在所有产品中去掉这种成分。

根据欧盟 2013 年以来施行的规定，化妆品必须对所含直径小于 100 纳米的二氧化钛微粒加以明确标示。但是被检出含有钛白粉的 271 款牙膏外包装上无一注明该成分是否为纳米级微粒。

“ 环保行动 ” 协会还披露，经专业实验室的毒性分析，法国销售量最大的一款草莓味儿童牙膏中，纳米级的二氧化钛微粒比例高达 47% ， “ 这完全不符合法律规定，如此高的比例也说明这不是意外。 ”

但牙科医生对上述调查结果持谨慎态度。巴拉斯认为，消费者不能因为说牙膏可能有害健康就不再刷牙了。医生的建议还是每天刷两次牙，每次 2 分钟。

这名专家还补充说，为降低风险，可以减少每次使用的牙膏量。刷牙动作本身才是最重要的，刷毛与牙齿之间的摩擦接触可以清除餐后积聚在牙齿表面的菌群，以达到清洁目的。





“ 环保行动 ” 协会在网上公布了含有和不含钛白粉的牙膏品牌名单，以供消费者判断选择。此外，该协会代表将与法国经济财政部部长勒梅尔见面，敦促政府在包括牙膏、药品等所有入口产品中全面禁用二氧化钛。

此外，该协会在此次调查中还就牙膏中其它常用成分发出警告，提请消费者注意，包括作为抗菌剂使用的二氯苯氧氯酚（俗称 “ 三氯生 ” ）、作为发泡清洁剂使用的十二烷基硫酸钠（又称 “ 月桂醇硫酸酯钠 ” ）。

二氯苯氧氯酚被广泛应用于具有抗菌功效的清洁用品中，如洗手乳、沐浴乳、洗面乳、牙膏等，其副作用在于可能导致人体内分泌失调。美国食品药品管理局已经禁售含有三氯生、三氯卡班在内的 19 种抗菌成分的洗浴产品。

报道说，十二烷基硫酸钠具有强效去污作用，但刺激性很大，长期使用可能引起皮肤过敏和内分泌失调等症状。

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