墨西哥人偷美墨边境铁丝网：美国质量就是好

近日，美国方面发现，有墨西哥窃贼偷取其边界栏上的铁丝网来加固蒂华纳（Tijuana）的房屋。蒂华纳是墨西哥西北边境城市，北距美国圣迭戈（San Diego）约19公里。
墨西哥“Imagen”电视台3月15日在推特发布了一则视频，视频中可以看到，大量的铁丝网被墨西哥居民用来加固房屋。
根据“今日俄罗斯”3月19日报道，一个当地的警察局长称，知道有人在偷铁丝网，但要当场抓获窃贼是非常困难的。
早在去年11月，特朗普就要求在圣迭戈与蒂华纳之间架起一道带有锋利铁丝网的防护栏。其意图在于防止非法移民进入美国境内，“现在我们的边境墙是这样的了，在我们的监管下，没人能爬过来了！”
然而，让特朗普意想不到的是，人是不再爬过来了，铁丝网却越来越少了。
当地警察局长告诉墨西哥《千年报》记者，在安装铁丝网后的几个月时间里，部分铁丝网消失并出现在了提华纳居民的房屋里。
“我们知道有窃贼在偷铁丝网，美国当局已经向我们请求帮助抓捕这些人。”这名警官说道，“这些铁丝网的质量远远高于墨西哥任何一家店的商品。”“今日俄罗斯”称，从某种角度来说，这是对特朗普钟爱的美国制造业的一种褒奖。
这名警官后来补充道，由于窃贼每次都能成功地赶在警方抵达现场之前逃走，他们根本没法帮助美国的同行。
周一，美国铁丝网承包商已经展开了铁丝网的修复工作。据《洛杉矶时报》3月18日报道，记者在离边境栏几英尺的地方就能看到被新偷来的铁丝网覆盖的房屋。一些人还在他们的房屋前安装铁丝网当做防护栏。
该报还称，当地窃贼除了在自己家安装铁丝网以外，还在美国边境国土安全部周围贩卖起来。有10-20人已经被拘留。
然而，当地居民都拒绝透露这些铁丝网的来源，“我其实并不住在这里，所以我也不知道这些铁丝网是哪里来的。”一个不愿透露姓名的女子在门前装有铁丝网的房子里接受采访时说。
对于这个事件，不少网友作出了有趣的评价。
有人说美国的铁丝网不仅仅是锋利，还防火。
有人说当地人有创意。
还有人觉得美国看守在做买卖。
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