泰国普吉府一SPA店遭枪击致2人伤 凶手已畏罪自杀

据泰国《世界日报》报道，泰国普吉府直辖县警署19日早上10时40分接到民众报案称，1名男子闯入当地一家SPA店连射3枪，造成2人受伤。警方经过调查获悉，肇事者是SPA店的男清洁工，已在一个公园内畏罪自杀。
报道称，伤者是1男1女。男子是该店店主的父亲，胸部中枪。女子是这家店的清洁工，她的左脸颊以及后背中枪受伤。2人随后被紧急送往医院抢救。
警方经调查获悉，因为有6名VIP顾客预约按摩，事发SPA店当天比以前提早营业一小时。事发前，该店的店员正在帮顾客按摩，店主的父亲则在修理一个房间里的按摩床，受伤的女清洁工则在一旁打扫卫生。
嫌犯在向店内开了3枪后，迅速从SPA店后面撤离。听到枪声的职员立即跑出室内查看，发现店主父亲和清洁工双双受伤。
警方通过店内的监控录像初步锁定开枪的嫌犯是一个名叫颂蓬的男子，是这家店的清洁工。
据报道，警方在追缉凶手的过程中，该名男子畏罪在当地一个公园内开枪自杀。警方认为，该男子或是因某事心有不满，所以开枪报复，但具体详情还有待进一步调查确认。
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