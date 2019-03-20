特朗普：巴西或许可以加入北约 我们很认真的

19日，美国总统特朗普在会见巴西总统博索纳罗时提出了一个大胆的建议：有意将巴西列为主要非北约盟国，甚至将其纳入北约，尽管巴西并不在北大西洋地区。
据美国有线电视新闻网（CNN）19日报道，当天，特朗普在白宫正式会见巴西总统博索纳罗，美国成为博索纳罗上任以来正式出访的的一个国家。二人就贸易、委内瑞拉等问题举行会谈。
在会谈中，特朗普还表示打算将巴西纳入北约盟国。他说道，“正如我告诉博索纳罗总统的那样，我还打算将巴西指定为主要非北约盟友，或者是北约盟友。我可能需要和很多人谈这件事，但（巴西）也许可以成为北约盟友”。当天早时，特朗普曾表示，“我们在很认真地考虑这件事（让巴西成为北约盟友）。我们非常想这样做。我们与巴西的关系从没有像现在这样好。”报道称，巴西方面也希望特朗普政府将自己提升为“主要非北约盟国”，这将有助于巴西购买军事装备。
博索纳罗于2019年1月1日就职，曾因发表歧视女性、种族主义和恐同言论而备受争议。2018年巴西大选期间，他发表大量亲美、支持特朗普的言论。和特朗普一样，博索纳罗也是推特狂人。据巴西《环球报》报道，博索纳罗被称为“热带特朗普”。CNN报道称，提及2020美国大选，博索纳罗预测特朗普会连任。特朗普马上回答：“谢谢，我同意。”
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