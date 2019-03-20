世界卫生组织将制定人类基因编辑国际治理框架

世界卫生组织19日在日内瓦宣布，将在未来两年内与相关利益攸关方广泛协商，制定一个强有力的人类基因编辑国际治理框架。
经过两天的审查和密集磋商，世卫组织新成立的人类基因编辑全球治理和监督标准咨询委员会得出结论，现阶段开展人类生殖细胞系基因编辑的临床应用是“不负责任的”。
世卫组织总干事谭德塞在一份声明中说：“基因编辑为改善人类健康带来了新的前景，但同时也伴随着一些伦理和医学上的风险……（世卫组织）希望汇集一些世界最优秀的专家，就这一复杂问题提供指导。”
按计划，委员会未来两年内将与包括患者群体、民间团体、伦理学家、社会学家等在内的利益攸关方进行一系列面对面和网络磋商，就制定人类基因编辑国际治理框架咨询意见。世卫组织强调，这一框架应具备可扩展、可持续的特点，并适用于国际、地区、国家及地方各个层面。
委员会还一致同意，应创建人类基因编辑研究的“中央登记体系”，以便为正在开展的工作建立一个开放、透明的数据库。委员会要求世卫组织立即着手开展这一工作。
此外，委员会还邀请所有参与人类基因编辑研究的人员展开讨论，以便更好地了解技术环境和当前的治理安排，并为相关科研工作提供帮助以确保其符合当前科学和伦理的最佳做法。
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