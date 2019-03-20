耗资70亿美元最昂贵印度大选倒计时 莫迪能否连任

下个月，印度议会选举将拉开序幕，现任总理莫迪面临连任考验，他将迎接反对党国大党以及地区党派的冲击。据彭博社报道，印度今年的大选预计历时6周、有9亿人投票、花费70亿美元，被视作全世界最大规模也是最昂贵的一次选举。
目前，印度各党派在各地紧锣密鼓进行竞选活动。莫迪充分利用社交媒体，上周破纪录地1小时发出29条推特为大选造势。莫迪能否连任？国大党能否崛起？均是此次大选的焦点。
印度是联邦制国家，议会实行两院制，分为联邦院（上院）和人民院（下院）。大选指人民院选举。人民院共有545席，每5年举行一次选举，选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。
据新德里电视台报道，印度选举委员会3月10日宣布，印度议会下院选举将于4月11日至5月19日期间分7个阶段进行，5月23日计票并宣布选举结果。此次选举的注册选民有9亿人，比2014年大选选民增加8430万人。去年印度内阁刚作出决定，将选民的投票年龄从21周岁降至18周岁。选举委员会计划在全国设立100万个投票点，尽量缩短民众等待投票的时间。印度22岁法律系大学生西姆特接受CNN采访时表示，“印度将发生社会和政治改革，更多人会站出来为大选投票，更多人会成为候选人”。
印度传媒研究中心估计，本次大选预计耗资70亿美元，将超过美国2016年大选的65亿美元。2014年印度大选的整体花费约为50亿美元，此次预期开支增加40%，“多出的费用主要用于社交媒体、候选人出行和广告宣传，其中社交媒体的开支将超过7亿美元。”印度传媒研究中心主席拉奥（N Bhaskara Rao）解释道。
目前，莫迪领导的印度人民党在人民院中占据多数席位，是第一大党，若在此次选举中继续保持优势，莫迪将连任总理。
莫迪
用社交媒体拉票 粉丝超过4600万
2014年莫迪以其个人魅力带领印度人民党击败了甘地家族领导的国大党，成功就任总理。当时，他承诺“将努力让印度变得自立、强大”。5年来，莫迪进行了一系列大刀阔斧的改革，尤其在经济领域，推出了“印度制造”“废钞令”“商品及服务税改革”等举措。据福布斯网站信息，莫迪上任以来印度经济稳健增长，2018年印度GDP为2.71万亿美元，排名世界第七。2018年印度经济增长率7.4%，排在世界前列。
福布斯评论称，在大多数国家，莫迪这样的政绩足以让他稳稳地连任，但是在印度却不一定。摩根士丹利首席全球策略师鲁奇尔·夏尔马分析，莫迪这些年来的政策未能很好地普惠大众，国际民意调查机构盖洛普上个月的调查显示，印度全民对当下生活的等级评定创5年来新低，很大的原因在于农村地区生活水平不佳。另外，印度的就业情况仍然没有起色。印度经济监测中心（CMIE）调查显示，印度的失业率在今年2月达到了近2年内的最高值。
大选临近，莫迪还在做最后的努力。据CNN报道，2月印度和巴基斯坦之间爆发一系列冲突并妥善化解后，莫迪走访印度各地进行演讲，他给群众释放的信息非常明晰：给我们投票，因为印度人民党领导下的国家比国大党执政更加安全。
此外，社交媒体也成为印度政坛的特殊竞技场。众所周知，莫迪是社交媒体狂热爱好者，他在推特上拥有4630万粉丝，在全球政要中仅次于美国总统特朗普。他曾于3月13日当天1小时之内连发29条推特，在发文中@政要、体育人士、电影明星等，希望他们鼓励印度选民为莫迪投票。3月15日，他更改了自己的推特用户名，在名字前面加上了“Chowkidar”（注：印度语意为“守望者”），称自己是“坚定地为国家服务的守望者”。BBC评论称，莫迪利用社交媒体吸引了大批年轻选民。
[点评]
莫迪长于发展经济 就业仍存问题
中国现代国际关系研究院南亚研究所所长胡仕胜接受新京报记者采访时表示，从改革和创新方面来看，莫迪政府的表现比以往30年都要好。在外交方面，除了和巴基斯坦有些矛盾，印度近年和南亚、非洲、美国的关系都不错。印度失业率高的问题一直存在，长久以来种姓制度造成职业世袭，虽然印度独立后种姓制被废除，但是各等级职业父子相传的情况仍然在持续。而且很多农村人口非正规就业，没有纳入统计，目前的数据未必能完全真实地反映整个国家的失业率。
拉胡尔
甘地家族传人 沿恒河“游船造势”
拉胡尔于2017年12月子承母位，出任印度主要反对党印度国民大会党（国大党）新一届主席。他的身份很特殊，是印度第一任总理尼赫鲁·甘地的第四代传人。自印度国大党成立以来，甘地家族一直占据其支配地位，其家族3位成员出任过印度总理。但是，在2014年印度议会选举中，以拉胡尔为总理候选人的国大党以较大劣势不敌莫迪领导的印度人民党。据新德里电视台报道，莫迪在当年的选举中讽刺拉胡尔为“王子”，形容他“含着银汤匙出生，不了解印度”。
拉胡尔执掌国大党之后，对莫迪造成巨大政治压力。据《印度报》报道，拉胡尔擅长找莫迪政府的弱点，不断谴责其经济改革后的负面影响。
“我要告诉你（莫迪），你无法打败我，只要人民还支持我，我就是不可征服的。”拉胡尔3月18日在一场竞选活动演讲中向莫迪喊话，“我们曾经问莫迪先生，在过去5年里为国家做了什么，是否兑现了此前的大选承诺，他从未回答。”拉胡尔在竞选活动中多次直戳莫迪痛处，称其无法提升就业率，并表示自己当选后会提振经济、改善就业、免除贫穷农民贷款、提高农产品价格等，同时关注女性问题。
近日，拉胡尔花式拉选票。CNN报道称，他18日开启了游船宣传，沿着印度恒河在北方邦各地停靠，与选民互动，并且与许多大学生亲切交谈。拉胡尔领导的国大党向选民表示，他们比印度人民党更好，需要选民给予更多时间让他们打造一个“新印度”。
在社交媒体方面，拉胡尔虽然2015年才注册推特账号，目前也积累了近900万粉丝。面对莫迪的推特造势，他不甘示弱，发文暗指莫迪与一些富豪有着“不可告人的秘密”。17日他在推特上向网民喊话：你可以继续支持莫迪，但真相终将会浮出水面。
[点评]
对手虽强大 但结果充满不确定性
德里公共政策研究中心高级研究员西尔卡对CNN表示，印度国大党应该是代表工人阶级和农村人口的，但是他们目前并没有完全获得这些群体的身份认同，而且他们的竞争对手非常强大，不过印度大选的结果总是充满了不确定性。
胡仕胜指出，国大党上台并非易事，它的感召力相对有限。就个人魅力来说，莫迪在印度政坛无人能及。但如果国大党的目标是阻止莫迪连任，不顾拉胡尔是否能上台，他们和所有的地方政党构成联盟，还是可以对莫迪造成很大阻力的。
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