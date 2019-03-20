朝鲜要获得安全与发展 须放弃核武与导弹计划

美国一位高层武器控制官员周二表示，朝鲜获得安全与发展的唯一途径是全面放弃大规模毁灭性武器和弹道导弹计划。





上月美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在越南峰会上不欢而散，双方的分歧在于美国要求朝鲜实现无核化，朝方则要求对该国的制裁有较大程度的解除。朝鲜多年来无视联合国安理会决议，进行核武器和导弹试射，因而遭到国际社会的制裁。





“ 朝鲜必须明白，获得他们希望的安全与发展的唯一途径就是，像很多联合国安理会决议要求的那样，放弃所有大规模毁灭性武器，所有弹道导弹计划， ” 美国负责武器控制、核查以及履约事务的助理国务卿 Yleem Poblete 说。





她在日内瓦参加联合国裁军大会时还呼吁各国停止与朝鲜进行任何武器和军事方面的合作。





“ 你们在违反联合国安理会决议，决议明确禁止此类转移， ” 她说，但没有对这些国家点名。





据媒体报导，朝鲜一高层外交官上周表示，朝鲜正在考虑暂停与美国的谈判，且可能重新考虑冻结导弹和核测试一事，除非华府做出让步。





周二，朝鲜一位外交人员表示，鉴于过去 15 个月朝鲜已经停止核试验和导弹试射，没有理由继续全面制裁朝鲜。





Ju Yong Chol 表示，朝美分歧应分阶段逐一解决，以建立信任。





“ 但是他们提出荒谬的理由，称在去核之前不可能放宽制裁， ”Ju 在日内瓦论坛表示。 ( 路透社 )





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