亚洲股市遭遇新挫折 中国2月出口疲弱令人吃惊

亚洲股市周五下挫，之前中国公布的出口数据之疲弱令人震惊，强化了市场对于全球经济放缓的担忧，上日欧洲央行亦调降经济增长预期。
中国海关总署周五公布的数据显示，以美元计价2月出口同比下降20.7%，远逊于预估的4.8%降幅，1月意外跳增的幅度也被悉数抹去。
分析师告诫说，春节的时间点使人很难从噪音中分辨出真实的信号，但是未达预期的程度令人担忧。
中信证券对在上海上市的中国人保(601319.SS)股票给予了罕见的“卖出”评级，将其股价推低近10%。
中国沪深300指数.CSI300早盘跌幅迅速扩大至2.9%，是自10月份以来最大单日跌幅，而美元兑人民币升值。
日经指数.N225下跌1.9%，澳洲股市下跌0.9%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.1%至两周低点。
E-迷你标普500指数期货跌0.1%。
之前欧洲央行调降经济增长预期，并意外推出新的刺激举措，让投资者担心要为全球经济的最糟糕情况做打算。
欧洲央行总裁德拉吉表示，“我们正处在一个经济持续疲弱和充斥着不确定性的时期。”欧洲央行将危机后首次加息时机指引推迟至最早2020年，并向银行提供新一轮多年期贷款。
本周加拿大央行也突然转向鸽派，澳洲和英国的数据令人失望，为市场带来了不祥之兆。
“当央行给出这样的意外，投资人会怀疑事况是否比他们想像的还糟上许多，”澳洲国民银行(NAB)资深市场策略师Gavin Friend表示。
“我们初步想法是，这些情势发展正打压市场信心，由债券收益率下滑及股市下跌可见一斑。”
德国和法国10年期公债收益率跌至2016年以来新低，银行股大受打击。欧元更是应声跌至2017年中以来最低，带动避险美元及日圆大涨。
**欧元陷入困境**
投资者面临的下一个阻碍将是美国2月非农就业报告，继1月非农就业岗位意外激增后，分析师无法确定2月的表现。鉴于近来强劲的就业情况，失业率降幅可能大于预期。
该数据仍有可能凸显美国经济表现相对优异，特别是相对于欧盟而言，从而进一步鼓舞美元多头。
美元指数触及2019年新高，最新报97.548。
欧元兑美元EUR=EBS退守在1.1194美元，上日录得2018年6月以来最大单日跌幅，当时欧洲央行宣布推迟升息计划。
欧元兑日圆EURJPY=隔夜下跌逾1%，最新报124.70。日圆兑美元 JPY=报111.40。
“欧洲央行最新的预估暗示，充其量经济增长能在未来几年缓慢回升至趋势水准，这意味着推动基础通胀上升将非常困难，”澳新银行分析师在报告中称。
“欧元区的利率可能在目前水准维持到2021年，这对于欧元区的银行业以及欧元都不是好消息。”
大宗商品市场，美元升值限制金价在每盎司1,287.19美元。
油价下跌，因美国原油产量和出口攀升至纪录高位，削弱了石油输出国组织(OPEC)收紧全球市场供应的影响。
美国原油期货最新跌0.35美元至每桶56.31美元，布兰特原油期货跌0.49美元至65.81美元。(路透社)
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