美军中央司令部司令:阿富汗政治局势不容美国撤军

据俄罗斯卫星网3月8日报道，美国中央司令部司令约瑟夫·沃特尔表示，阿富汗当前政治形势不容许美国撤军。
沃特尔在国会听证会上说：“政治形势以及我方在（阿富汗）和解进程的所处阶段不容许我国撤军。”
美国代理助理国防部长Kathryn Wheelbarger表示，美军将为阿富汗冲突各方的和谈提供支持。
美国2001年在阿富汗实施反恐行动，后来根据联合国安理会决议派驻国际安全援助部队（ISAF），由北约负责指挥。美军与国际安全援助部队组成反恐联盟，打击塔利班武装和基地组织。北约部队从2015年起在阿富汗启动执行代号为“决心支持”的非作战行动。
美国目前正与塔利班就撤军等问题进行谈判。当前驻阿美军约1.4万人。
美国总统特朗普此前表示，如果阿富汗达成和平协议，美国准备好从该国撤出军队。
特朗普说：“塔利班第一次提出调解和协议。如果达成协议，我们将撤军。我们看看下一步会怎样。但现在是首次认真举行会谈”。
早前美国表示，美国与塔利班之间的会谈取得重大进展。美国阿富汗问题特使扎勒迈∙哈利勒扎德表示双方大致达成调解协议，但塔利班方面并没有证实。
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