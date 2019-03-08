中国2月外贸远逊预期出口创三年最大降幅 外需较弱年内仍承压

受春节假期、高基数、全球经济放缓等因素影响，中国2月进出口数据远逊预期，其中出口降幅创三年来最大；结合前两月外贸数据看，进出口同比均呈现个位数下滑。分析师认为，尽管中美贸易谈判释放积极信号，但外需较弱，不确定因素仍多，中国外贸短期继续承压。
中国海关总署周五公布，以美元计价2月出口同比下降20.7%，创2016年2月以来最大降幅（当时降幅为28%），进口同比下降5.2%；路透调查预估中值分别为下降4.8%和下降1.4%。2月贸易顺差为41.2亿美元，为2018年3月以来最小顺差值（当时为逆差57.7亿美元），亦远低于路透预估中值的顺差263.8亿美元。
“光看2月份的进出口数据降幅比较大，但因为有春节因素，结合1-2月的数据综合看应该说基本符合市场预期，”中国国际经济交流中心研究员张永军称。
他表示，进出口双降的态势也反映出世界主要经济体增速放缓以及国内需求疲弱，加之中美贸易谈判仍在进行中，不确定因素较多，预计今年外贸整体态势都不乐观。
民生证券宏观团队也指出，2月进出口大幅不及预期，主要是因全球经济持续放缓、去年同期基数高以及季节性因素；1月出口增速高，也有抢在春节前出口的因素在。“2月PMI和贸易数据均显示，当前经济中向上和向下的力量在激烈博弈，经济尚未到企稳的时候。”
中国今年春节假期为2月4日至10日，而去年春节假期则落在2月15日至21日。
海关表示，剔除春节因素，中国2月美元计价进出口、出口和进口分别增长3.9%、1.5%和6.5%。1-2月以美元计价出口同比降4.6%，进口下降3.1%；贸易顺差437亿美元，收窄13.6%。中国1-2月人民币计价对美国出口同比降9.9%，自美国进口下降32.2%；对美贸易顺差2,900.9亿元，扩大3.9%。
招商证券宏观分析师刘亚欣认为，1-2月进出口数据和去年12月水平比较接近，大概就是底部的水平。她觉得一季度应该是贸易增速的底部，因为之前抢出口的透支、包括价格和汇率方面的不利因素，以及考虑基数变化等，未来应该都是慢慢消退的。
受远逊预期的贸易数据影响，亚洲股市周五下挫。日经指数.N225下跌1.9%，澳洲股市下跌0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.1%至两周低点。人民币兑美元即期早盘亦下探半个月低点。
**经济继续探底**
分析人士认为，从前两月的数据看，中国经济还在继续探底过程中，但随着逆周期政策力度加大，有望在下半年逐步企稳。
交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，鉴于去年中美贸易摩擦导致出口“抢跑”，存在高基数效应，再加上主要机构纷纷预期2019年全球经济增长是放缓的，所以预计今年中国出口增速会有一个明显的回落，在5%左右。
进口方面，中国国内经济增速尽管略有放缓，但在全球来看仍然是比较高的增速，而且中国希望加大进口的力度，所以对进口商品的需求依然会比较旺盛，预计全年进口增速会略高于出口。
他并预计中国今年经济增速在政府目标6-6.5%的区间偏上水准，如果减税能够落到实地，真正对企业盈利和投资产生促进作用的话，对全年的经济增长比较乐观，“尤其中美贸易摩擦出现缓和迹象，双方都有意愿达成协议，因此至少不用像去年那样的悲观。”
华宝信托宏观分析师聂文则指出，从全球PMI、货运指数等来看都是全球贸易在放缓，综合1-2月，中国出口趋势下行为主，但总体情况比全球略好一些。今年前两月，房地产销售负增长，出口放缓，预计上半年经济呈现继续探底的态势，下半年开始逐步企稳。
美国总统特朗普周三表示，与中国的贸易谈判进展顺利，并预计世界上最大的两个经济体之间要么达成“ 好的协议”，要么不达成协议。中国商务部部长钟山周二在两会“部长通道”接受采访时则称，中美两国正共同落实两国元首达成的共识，双方工作团队还在继续磋商，更加需要中美双方相向而行、共同努力。
尽管特朗普政府实施了包括关税在内的旨在缩小贸易逆差的“美国优先”政策，但美国的商品贸易逆差在2018年飙升至创纪录高位，因减税推动的强劲国内需求拉动了进口。
2月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -20.7 -4.8 -20~9.9 9.1 43.6
进口(%) -5.2 -1.4 -15~15.6 -1.5 37.6
贸易顺差(亿美元) 41.2 263.8 57~521 391.6 322.8
（路透社）
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