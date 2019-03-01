美国政府机构誓言要加强对在美孔子学院的审查

多家美国政府机构周四承诺对中国政府资助的孔子学院加强监控。这些设立在美国大学内的文化中心受到批评，被认为是中共政府的宣传机构。
美国国务院和教育部的官员在参议院的听证会上表示，将收紧对这些学院员工的签证发放，并采取进一步努力确保学院遵守要求，汇报海外政府大笔捐款的情况。
“我们完全理解也同意你们的担忧，认为有必要继续防止有敌意的外国势力危害美国学院和大学的学术诚信，同时也尊重机构自主和学术自由的重要性，”教育部副部长蔡斯(Mitchell Zais)在听证会上表示，并补充说，教育部已经做好了与参议院委员会合作的准备。
在华盛顿对中国的一片批评声中，美国参议院常设调查委员会举行了本次听证会。在此前一天，该委员会公布了一份有关孔子学院的批评性报告，指出这些学院有违反签证规定和报告要求的问题。
报告称，中国对这些孔子学院的资助超过1.58亿美元，控制了学院的人员和课程。
参议院调查人员花了八个月时间调查孔子学院，他们将建议关闭所有孔子学院，除非这些学院做出重大改变。
“我们的报告详细说明了在贸易单边行为出名的中国，是如何在美国的校园中采取相似的、不公平的策略，”前美国贸易代表、参议院常设调查委员会的主席波特曼说。
中国政府否认孔子学院是为了宣传共产党的观点。
中国驻美国大使馆用中国外交部的表态回应称，美国民众、学校、学生和老师都非常欢迎孔子学院，指责“美方个别人和个别机构”把试图将中美两国人民之间的交往活动政治化。
“所有这些孔子学院的日常运营和管理合法合规、公开透明，”声明称。
自2004年以来，中国汉办同美国高校在资源基础上相互合作，在美国建了110多所孔子学院，500多所孔子课堂。
波特曼在听证会上指出，近来有10所孔子学院被关闭，他猜测这至少与调查有一定关系。
特朗普政府正考虑对在美国的中国留学生进行新的背景调查和其他限制，原因是美国越来越担心国内院校的潜在中国间谍活动。(路透社)
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