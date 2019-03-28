蔡英文:绝不接受一国两制

台湾总统蔡英文结束外访，过境夏威夷期间出席侨胞设宴时表示，提及中国年初提出的「一国两制台湾方案」，强调只要她做总统，绝对会坚守主权，台湾绝对不会接受「一国两制」。
另外，她透过视像会议参与美国传统基金会论坛时指，香港经验提醒台湾所有政治人物，无论政党都该避免陷入中国的陷阱，中方祭出经济诱因和其他承诺，但其最终目的为「一国两制」，而「一国两制」将变成「一国」。
她续指，就像「九二共识」已变成「一国两制」，「一国两制」迟早会变成「一国」，这就是香港正在经历的事。她认为香港经验给台湾人很多启示，所以几乎所有台湾人都抵制「一国两制」的想法。
蔡英文指，面对中国逼迫台湾接受「一国两制」模式的巨大压力，她曾列出保护台湾民主、法治与经济活力的7项指导纲领，政府将采取更积极的作为，反制中国政府对社会与经济的渗透以及干涉台湾内政。
蔡英文指，中国企图改变现状，破坏台湾民主体制、升高军事紧张情势，并限缩国际空间，使台湾人民无法信任中国，也为两岸关系带来更多挑战。中国的举止使台湾更有必要强化自卫及吓阻能力，台湾追求和平，而非敌意，但必须有足够能力保卫自由、民主及台湾人民的生活方式。她续指，台湾并非独自面对此等挑战，美国对台承诺更胜以往，未来台湾将持续与理念相近国家建立更紧密之伙伴关系，实践各国相互支持，共同维护自由、主权，并免于威胁的印太战略愿景。
谈及两岸关系，蔡英文指出，台湾的意图明确，希望建立正向关系，希望以有利于台湾人民与企业，以及维护两岸和平稳定的方式合作；但要做到这点，中方必须愿意与台湾共同努力达到双方的共同目标，中方必须不设前提坐下来谈。（信报）
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