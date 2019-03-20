默克尔再度挑战特朗普：德军费预算未达美方要求

美媒称，德国政府准备违背其增加军费开支的承诺，这是德国总理默克尔对特朗普总统的最新挑战。
美国《华尔街日报》网站3月18日报道称，如果在20日的德国内阁会议上获得批准，那么此举将是标志着美国与其昔日忠实的欧洲盟友渐行渐远的新动作。而在此之前，特朗普曾多次抨击北约成员国没有实现占国内生产总值（GDP）2%的军费开支目标。
报道指出，近几个月来，柏林驳斥了华盛顿提出的限制德国从俄购买天然气、禁止德国通信网络使用中国零部件以及禁止德企与伊朗做生意的一系列要求。
默克尔2018年公开承诺，到2024年，德国军费开支将增加到GDP的1.5%，使之更接近北约成员国为自身设定的2%目标。这一承诺是在特朗普领导下的华盛顿不断加大施压之后作出的。
柏林目前的防务开支约为430亿欧元，占GDP超过1.2%。根据财政部18日公布的新预算计划，明年的防务开支占GDP比例将升至1.37%，但2021年将再次降至1.33%，2022年将降至1.29%，2023年将降至1.25%。
据看过预算草案的议员说，该草案为国防部提供447亿欧元，远低于德国国防部长冯德莱恩要求并向北约通报的472亿欧元。
报道称，政府尚未批准该草案，而议会将拥有最后决定权。尽管这意味着相关数字并非板上钉钉，但考虑到经济放缓、其对税收的预期影响以及默克尔领导的执政联盟不愿为不得人心的军事开支而努力，出现逆转的可能性不大。
报道提到，这项有争议的预算草案是在北约领导人准备下个月在美庆祝北约成立70周年之际提出的。
美国驻德大使格雷内尔说：“北约成员国明确承诺到2024年向2%的目标迈进，而不是远离这个目标。德国政府正在考虑对已经无法接受的军备承诺进行削减，这对北约盟友来说是一个令人担忧的信号。”
报道称，军费减少也意味着德国不大可能像2019年早些时候宣布的那样，购买美国飞机来为美国在德国部署的核武库服务。2019年1月，德国国防部表示考虑购买多达45架F/A-18战斗机。
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