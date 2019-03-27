博鳌论坛：全球经济不确定性高于确定性 更关注美国货币政策走向

中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕周二在博鳌论坛指出，全球经济面临的不确定性高于不确定性，他对中美贸易谈判的前景看法比较乐观，更加关注美国货币政策的未来走向。 他表示，中美经贸关系如何走毫无疑问会对投资者信心产生影响，目前谈判取得实质性进展，他个人的看法比较乐观，认为中美贸易谈判的确定性相对来讲还大一点，而且中美达成协议不仅对中美而且对整个世界都是积极的。 “ 谈判的一些议题符合中美双方的利益，有些议论说哪些国家受到压力、做出让步，但事实上中国做的很多事情都是计划内的事情，都是要做的，比如刚刚通过的外商投资法， ” 张宇燕称，扩大开放、保护产权、尊重契约、依法行政等，都是中国本来就要做的。 他认为全球经济面临的一大不确定性是美国货币政策走向，尽管美联储（ FED ）表明很可能不再升息，但是不是美国货币政策已经发生逆转、将走向利率中性，还是会重新走向宽松，这将对全球经济前景、资产价格以及发展中国家的债务等等都带来巨大影响。





不过同时出席论坛的国际货币基金组织（ IMF ）副总裁张涛认为，美国的货币政策实际上更多取决于经济数据的表现，目前来看美联储做得还不错，希望未来美国货币政策依然是数据依赖型的，希望有效的沟通可以持续，以确保市场了解美国货币政策的动向。





当被问及中国今年目标新增城镇就业 1,300 万人要如何才能实现时，张宇燕笑称， “ 这个数字对很多国家来讲是个很大的数字，但对中国，这样的数字只要除以 14 亿，全都是非常小的；当然，所有的小事儿乘以 14 亿，也都是大事儿。 ” 他指出，长期来看还是要依靠技术进步，技术进步和就业增加不是矛盾的，历史表明技术进步并不意味着就业数量的减少。





现在中国劳动力成本快速上升，提供一个动力就是要用机器尽可能替代劳动力。相较于多数人更注重新技术、原创技术，张宇燕更强调对现有技术的重新组合和重新应用。





至于如何来应对不确定性，张宇燕认为应该 “ 以不变应万变 ” ，其中最重要的是要加强国际合作，对企业来说则是要做好创新。（路透社）

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