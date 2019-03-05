日欧联合研发“后5G”技术 通信速度超4G千倍

日媒称，日本与欧洲进行产学官合作，将启动新新一代手机通信标准“后5G”的联合研究。项目由早稻田大学教授川西哲也主导，欧洲的大学及日本电气公司（NEC）、德国电信公司等参与。
据《日本经济新闻》3月25日报道，“后5G”的通信速度将达到现在普及的4G的1000多倍，一部蓝光高清电影可以在2秒内收发完毕。
报道称，手机等移动终端通信自上世纪80年代问世以来，每隔10年发生一次大变化，不断进步。据日本总务省介绍，通信速度在30年内提升至原来的约1万倍，2018至2020年，新一代通信标准5G将在全世界开始普及。
研究小组将挑战开发5G之后的通信标准“后5G”，具体是指以300吉赫频带进行无线通信的技术。“后5G”信息量将达5G的28吉赫频带的10倍以上。
在日本和德国主导下，电气与电子工程师协会（IEEE）已将约300吉赫频带规定为短距离通信频带。要实现“后5G”，必须开发扩大或处理高频率信号的技术以及处理信息的半导体。
研究小组在德国进行预实验，尝试进行了70吉赫频带和240吉赫频带的无线通信。距离850米的斯图加特大学校内的建筑物之间确认了约60%的目标通信速度。今后将扩大频率、距离和提升通信速度。为到2021年在固定基站之间进行通信试验和实现目标做准备。双方还计划进行真实的数据传输以及接入实际网络的实验。
研究小组面临的课题是，通信区域变小。频率变高，电波会接近光的性质，进行直线传输，通信难度变大。所以有必要建设更多的基站。不是用光线路连接基站，而是开发无线通信将基站连接起来，以此降低成本。川西教授表示，将来可以与照明同样的低成本建设小型基站。研究小组预测，“后5G”于2030年代实现。
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