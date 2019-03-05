日欧联合研发“后5G”技术 通信速度超4G千倍

日媒称，日本与欧洲进行产学官合作，将启动新新一代手机通信标准 “ 后 5G” 的联合研究。项目由早稻田大学教授川西哲也主导，欧洲的大学及日本电气公司（ NEC ）、德国电信公司等参与。

据《日本经济新闻》 3 月 25 日报道， “ 后 5G” 的通信速度将达到现在普及的 4G 的 1000 多倍，一部蓝光高清电影可以在 2 秒内收发完毕。

报道称，手机等移动终端通信自上世纪 80 年代问世以来，每隔 10 年发生一次大变化，不断进步。据日本总务省介绍，通信速度在 30 年内提升至原来的约 1 万倍， 2018 至 2020 年，新一代通信标准 5G 将在全世界开始普及。

研究小组将挑战开发 5G 之后的通信标准 “ 后 5G” ，具体是指以 300 吉赫频带进行无线通信的技术。 “ 后 5G” 信息量将达 5G 的 28 吉赫频带的 10 倍以上。





在日本和德国主导下，电气与电子工程师协会（ IEEE ）已将约 300 吉赫频带规定为短距离通信频带。要实现 “ 后 5G” ，必须开发扩大或处理高频率信号的技术以及处理信息的半导体。

研究小组在德国进行预实验，尝试进行了 70 吉赫频带和 240 吉赫频带的无线通信。距离 850 米的斯图加特大学校内的建筑物之间确认了约 60% 的目标通信速度。今后将扩大频率、距离和提升通信速度。为到 2021 年在固定基站之间进行通信试验和实现目标做准备。双方还计划进行真实的数据传输以及接入实际网络的实验。

研究小组面临的课题是，通信区域变小。频率变高，电波会接近光的性质，进行直线传输，通信难度变大。所以有必要建设更多的基站。不是用光线路连接基站，而是开发无线通信将基站连接起来，以此降低成本。川西教授表示，将来可以与照明同样的低成本建设小型基站。研究小组预测， “ 后 5G” 于 2030 年代实现。





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