菲律宾外长：担心的不是中美冲突 而是中美走近

由于中国和周边国家的共同努力，这两年南海问题得到有效管控，区域合作成为主基调。在此背景下，尽管美国在南海仍频繁搞小动作，却难以掀起太大风浪。南海问题出现这样的转圜，有一个国家的态度非常关键 —— 那就是菲律宾。自从杜特尔特就任菲律宾总统以来，中菲关系有了很大改善。《环球时报》记者近日对菲律宾外交部长特奥多罗 · 洛钦进行了专访。采访中，洛钦外长的坦率令记者印象深刻，他还提供了多个不同寻常的 “ 视角 ” ，比如 “ 我们最大的担心，不是中美发生冲突，而是中国和美国走到一起 ” 。

“ 总统知道怎样跟中国打交道对菲律宾好 ”

环球时报：杜特尔特总统上任以来，中菲关系有了很大改善。您怎么看如今的中菲关系？

洛钦：我经常跟别人说，我们一直和中国有着良好的关系。菲律宾有许多华人，历史上我们两国都遭受过日本的侵略，当然中国遭受的灾难更严重。二战后，美国对中国采取遏制战略，但是菲律宾从来没有参与，因为我们知道遭受长期的屈辱和战争后，中国会重新振作起来。美国在菲律宾的影响力很大。 1967 年我在父亲手下当记者的时候，他告诉我， “ 我们要自己去看中国的真相，而不是听美国人怎么说 ” 。所以，我们去了中国。我们可以说是最早正面报道中国的外国记者，不仅是对菲律宾人，也是向全世界进行报道。那一年中国试爆了第一颗氢弹，我们在中国进行了报道。我们对中国非常支持。

那时候很多国家害怕美国，不愿承认中国，而菲律宾是较早承认中国的国家之一。上世纪 80 年代马科斯的独裁统治被推翻后，阿基诺夫人成为菲律宾总统，她访问的首批国家就包括中国。她有华人血统，喜欢中国。从那以后我们与中国的关系一直很好，我们关注着中国的经济发展，看你们是怎么摆脱贫穷的。菲律宾有 1 亿多人口，现在许多人仍然很贫困，我们不知道怎么让他们脱贫。我认为中国在这方面取得了巨大成就，让数亿人摆脱贫困，这一点没有其他国家能做到。总之我们一直对中国很支持。

环球时报：菲律宾有一些人说杜特尔特总统对中国太软了，应该对中国更强硬些。对此，您怎么看？

洛钦：这样批评总统的人，有些是针对南海问题，有些不过是为了削弱总统。杜特尔特总统不应该被人误解，对菲律宾来说，他是一位很强大的总统。他很清楚如何跟中国政府打交道，知道怎样做对菲律宾好。岛礁问题是我们需要面对的问题，我们应想办法看怎么解决它。当然，菲律宾不会承认在我们专属经济区内其他国家的任何主张。我们认为在法律上这是我们国家的主权。不过，当中方问我中菲两国的合作，如推进共建 “ 一带一路 ” 以及共同开采油气资源是否会因为岛礁争端而受阻时，我回答说： “ 不会。 ” 岛礁问题解决不了，甚至可能引发冲突。我们总能找到绕开的办法，开展互利合作。中方曾担忧我们对 “ 一带一路 ” 倡议是否会采取合作的态度，有一次中方说，洛钦外长将与中方探讨签署 “ 一带一路 ” 合作谅解备忘录的可能性。我开玩笑说，不，我不会讨论签署合作备忘录的可能性。大家听了有点惊讶，我接着说： “ 因为我现在就要签署。 ” 这体现了双方的互信和友谊。

环球时报：您刚刚提到菲律宾对中国的意见主要来自南海问题。中菲关系是否会受到美国因素的干扰？

洛钦：美国是菲律宾的唯一军事盟友，这一点不会改变。一个国家的军事盟友必须是距离你很远，但同时又有能力迅速出动力量保护你的强国。因为距离远，它又不能干涉你的内政。对菲律宾来说，这个国家就是美国。

我必须说清楚我们的立场是，南海不是哪一个国家的。我的看法是，中国是一个正在崛起的经济体，中国是美国最好的贸易伙伴。历史上，美国对中国很有感情。许多美国的政治精英群体，他们的家人曾在中国做传教士。现在中美之间有一些误解，但最终，我认为中美之间在贸易问题上会合作，因为这才是对双方都有利的。为此，菲律宾应该提前做准备。我们要坚持我们在南海问题上的权利。同时，在可以实现互利的领域寻求与中国更紧密的合作。所以我们要加入 “ 一带一路 ” 倡议，使我们的经济与世界其他地方联系起来。

“ 我期望全球变暖，淹没岛礁争议 ”

环球时报：美国是菲军事盟友，中国是菲最大贸易伙伴，菲律宾将如何平衡它与美国和中国的关系？

洛钦：绝对不是（越来越困难）。前段时间我参加慕尼黑安全会议，德国总理默克尔说，为什么要与中国打贸易战？我们需要借助中国的经济发展。对菲律宾来说也是这样，我们需要与中国合作。主权争端和经济利益，这两个问题是可以分开的，我们对此没有任何疑问。

在新加坡举行的东盟峰会期间，当美国人指责 “ 中国是威胁 ” 的时候，杜特尔特总统回应道：不，我信任中国，我百分之百地信任中国，我相信中国会尊重我们的主权，会尊重所有国家在南海地区的航行自由（中国一贯尊重各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由 —— 编者注），我相信中国会采取正确的做法。杜特尔特总统的意思是他相信中国会做有利于地区稳定的事情。

中国和菲律宾之间，和所有的东南亚国家之间，合作的道路很宽广，我们之间唯一的绊脚石就是那几块 “ 小石头 ” （争议岛礁）。我确信菲律宾和中国之间还有更大、更重要的事情。有人问我，为什么你不对中国生气？我回答说，我为什么要对中国生气？我从小就学习、研究中国，我看到中国的发展，了解中国的荣辱。这些岛礁成为我们关系的绊脚石是一种巨大浪费，令我遗憾。

我目睹了中国如何努力成为一个伟大的国家。这是中国让我尊敬的地方，我想菲律宾应跟这样的国家建立非常好的关系。我衷心希望岛礁问题有一天能够解决，以尊重彼此国家荣誉的方式，因为未来有太多值得我们合作的领域。

环球时报：那么，您认为有什么好的方案解决争议岛礁问题？

洛钦：我们必须咨询我们的法律专家，不是按照我们自己的法律，而是按照国际法。我们或许能找到一条合作的道路，究竟如何做还要咨询国际法专家。

环球时报：中国希望发展与菲律宾的良好关系，把岛礁之争放到一边，把两国的合作放到主要位置，我们感到杜特尔特政府也有这样的愿望，这种做法在菲律宾是否能够延续下去？

洛钦：南海岛礁问题会消失吗？或许永远不会消失，或许能够解决，或许不会解决，谁知道呢？但是我们没有理由不绕过这一问题去追求互利共赢的合作。我在联合国安理会上表达过我的态度，当时我们正讨论全球变暖和海平面上升问题。每个人都说，这是个灾难。我是唯一一个给出不同意见的人，我说： “ 我期望海平面上升，有一天能淹没南海上的岛礁，这样我们与中国之间的问题就解决了。 ”

“ 担心的不是中美冲突，而是中美走近 ”

环球时报：如果美国希望菲律宾在美中之间做选择，菲律宾怎么办？

洛钦：菲律宾与美国的军事关系不会改变。虽然美国是我们的盟友，但我们同时能保持与中国的合作。其实我们最大的担心是中国和美国走到一起，这才是我们的担忧。你知道为什么吗？因为从经济逻辑上看，中美是天然的合作伙伴。如果中美愿意走到一起，那我们怎么办呢？





环球时报：您是担心中美走到一起让你们失去发展空间吗？您是否担心中美发生严重冲突呢？

洛钦：我更担心中美接近。对菲律宾和其他东南亚国家来说，中美之间必须要有我们生存的位置。我曾见过美国对中国的热情，这是他们血液中的东西。当洛克菲勒家族拍卖他们收藏的艺术品时，其中就有中国文物。知道为什么吗？他们家族中许多人曾在中国工作，有的当传教士，有的当外交官。

环球时报：但是现在看来，中美走到一起的可能性小于两国发生冲突的可能性。对此，您又怎么看？

洛钦：有些讨论中美会发生冲突的人很无知，有时候他们故意装作无知，因为他们希望中美发生冲突。但是中国很明白，美国也很明白，我们也明白 —— 中美之间重要的是经济合作，两国有许多联系，这是两个巨大的市场。我们希望中美之间有我们的一个位置。

环球时报：总之，对于中菲关系与南海和平，您认为有充分理由保持乐观，是这样吗？

洛钦：是的，我非常乐观。（环球时报）





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