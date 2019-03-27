特朗普大清早炮轰美媒：你们是全世界笑柄





“ 通俄门 ” 调查结果公布的两天后，特朗普 26 日一大清早就发推开始炮轰美国媒体。

当地时间 26 日早上，特朗普在推特上写道， “ 全世界都在攻击和嘲笑主流媒体的腐败和虚伪。两年间，在知道没有勾结的情况下，他们（不停地）营造通俄的错觉。他们是人民真正的敌人，是真正的反对党！ ”





24 日，巴尔公布了 “ 通俄门 ” 调查报告，特朗普被证明无罪。特朗普在当天的推特中写道， “ 让美国再次伟大 ” ，并宣告 “ 没有共谋，没有妨碍司法，完全和彻底的清白 ” 。 25 日，白宫副发言人吉德利称，总统 “ 心情大好 ” 。英国路透社评论称， “ 这是特朗普的重大政治胜利，也是他就任总统以来的重要里程碑 ” 。

但得知了这一消息后，美国媒体似乎有点惆怅。

当天，美国电视新闻网（ CNN ）的主播在播报穆勒调查的最终结果时语气就非常沉重，面如死灰 —— 以至于有美国网民说，那感觉就像是在参加 “ 葬礼 ” 一样 ……





美国总统特朗普入主白宫后，一直与媒体关系紧张，多次批评主流媒体发 “ 假新闻 ” 。在公开政治集会上，特朗普曾多次指责媒体，他说媒体是 “ 危险且病态 ” 的，谴责媒体可能 “ 导致战争 ” 。

2018 年 8 月，特朗普在推特上发起对媒体的炮轰。他称美国媒体是 “ 人民公敌 ” ，并指责称假新闻非常危险、令人恶心。在三番两次遭到 “ 羞辱 ” 之后，这些美国媒体们决定不再隐忍。

《波士顿环球报》还牵头发起了一场 “ 捍卫新闻自由 ” 的运动， 350 多家媒体群体响应，集体于当地时间 8 月 15 日发表社评共同声讨特朗普。《纽约时报》用 “ 一个自由的新闻界需要你 ” 为社论标题来呼吁新闻自由。《波士顿环球报》更是用 “ 记者不是敌人 ” 作为社论标题，批评特朗普斥责媒体是 “ 人民公敌 ” 的举动。

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