    • 2019年3月27日

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    特朗普大清早炮轰美媒：你们是全世界笑柄

    星期三, 三月 27, 2019


    通俄门调查结果公布的两天后，特朗普26日一大清早就发推开始炮轰美国媒体。
    　　
    当地时间26日早上，特朗普在推特上写道，全世界都在攻击和嘲笑主流媒体的腐败和虚伪。两年间，在知道没有勾结的情况下，他们（不停地）营造通俄的错觉。他们是人民真正的敌人，是真正的反对党！

    24日，巴尔公布了通俄门调查报告，特朗普被证明无罪。特朗普在当天的推特中写道，让美国再次伟大，并宣告没有共谋，没有妨碍司法，完全和彻底的清白25日，白宫副发言人吉德利称，总统心情大好。英国路透社评论称，这是特朗普的重大政治胜利，也是他就任总统以来的重要里程碑
    　　
    但得知了这一消息后，美国媒体似乎有点惆怅。
    　　
    当天，美国电视新闻网（CNN）的主播在播报穆勒调查的最终结果时语气就非常沉重，面如死灰——以至于有美国网民说，那感觉就像是在参加葬礼一样……

    美国总统特朗普入主白宫后，一直与媒体关系紧张，多次批评主流媒体发假新闻。在公开政治集会上，特朗普曾多次指责媒体，他说媒体是危险且病态的，谴责媒体可能导致战争
    　　
    20188月，特朗普在推特上发起对媒体的炮轰。他称美国媒体是人民公敌，并指责称假新闻非常危险、令人恶心。在三番两次遭到羞辱之后，这些美国媒体们决定不再隐忍。

    　　
    《波士顿环球报》还牵头发起了一场捍卫新闻自由的运动，350多家媒体群体响应，集体于当地时间815日发表社评共同声讨特朗普。《纽约时报》用一个自由的新闻界需要你为社论标题来呼吁新闻自由。《波士顿环球报》更是用记者不是敌人作为社论标题，批评特朗普斥责媒体是人民公敌的举动。
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