特朗普大清早炮轰美媒：你们是全世界笑柄

“通俄门”调查结果公布的两天后，特朗普26日一大清早就发推开始炮轰美国媒体。
当地时间26日早上，特朗普在推特上写道，“全世界都在攻击和嘲笑主流媒体的腐败和虚伪。两年间，在知道没有勾结的情况下，他们（不停地）营造通俄的错觉。他们是人民真正的敌人，是真正的反对党！”
24日，巴尔公布了“通俄门”调查报告，特朗普被证明无罪。特朗普在当天的推特中写道，“让美国再次伟大”，并宣告“没有共谋，没有妨碍司法，完全和彻底的清白”。25日，白宫副发言人吉德利称，总统“心情大好”。英国路透社评论称，“这是特朗普的重大政治胜利，也是他就任总统以来的重要里程碑”。
但得知了这一消息后，美国媒体似乎有点惆怅。
当天，美国电视新闻网（CNN）的主播在播报穆勒调查的最终结果时语气就非常沉重，面如死灰——以至于有美国网民说，那感觉就像是在参加“葬礼”一样……
美国总统特朗普入主白宫后，一直与媒体关系紧张，多次批评主流媒体发“假新闻”。在公开政治集会上，特朗普曾多次指责媒体，他说媒体是 “危险且病态” 的，谴责媒体可能“导致战争”。
2018年8月，特朗普在推特上发起对媒体的炮轰。他称美国媒体是“人民公敌”，并指责称假新闻非常危险、令人恶心。在三番两次遭到“羞辱”之后，这些美国媒体们决定不再隐忍。
《波士顿环球报》还牵头发起了一场“捍卫新闻自由”的运动，350多家媒体群体响应，集体于当地时间8月15日发表社评共同声讨特朗普。《纽约时报》用“一个自由的新闻界需要你”为社论标题来呼吁新闻自由。《波士顿环球报》更是用“记者不是敌人”作为社论标题，批评特朗普斥责媒体是“人民公敌”的举动。_____________
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