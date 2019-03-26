研究发现：每天半个洋葱可降低罹患肠癌风险

英媒称，一项研究结果表明，食用洋葱、大蒜和韭菜会对降低罹患肠癌的风险产生巨大作用。

据英国《星期日泰晤士报》网站 3 月 24 日报道，科学家发现，每年食用 16 公斤的葱蒜类蔬菜，即每天 44 克，可以降低罹患肠癌的风险。

在一项对 1666 名男性和女性进行的研究结果中，每天食用 74 克葱蒜类蔬菜 —— 半个中等大小的洋葱 —— 的人患肠癌的风险最高可降低 79% 。





在这项发表在《亚太临床肿瘤学杂志》的研究结果中， 833 名肠癌患者与 833 名健康人进行了比较，发现洋葱、大蒜、蒜苗、韭菜和葱都能降低风险。葱蒜类蔬菜含有可预防癌症的生物活性化合物。

研究人员援引早先的研究结果说，把新鲜大蒜切碎能增强这些特性，但煮洋葱会降低这种益处。

英国专家对这一发现表示欢迎。世界癌症研究基金会的苏珊娜 · 布朗说： “ 在饮食和癌症预防方面，重要的是人们要综合考虑他们的饮食，而不是只关注某一种食物。蔬菜是纤维的一大来源，我们自己的研究结果显示，高纤维的饮食能预防肠癌，这是英国第四常见的癌症。 ”

肠道与癌症研究组织负责人德博拉 · 吉尔伯特说： “ 这是一项大规模的研究，其结果显示了对肠癌风险的一项显著影响。 ”

她指出，多达一半的肠癌病例可归因于生活方式，尤其是肥胖。她还说： “ 我们推荐富含纤维、水果和蔬菜的饮食，少食红肉、加工肉类和酒精，当然，也不要吸烟。 ”





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