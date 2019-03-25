新西兰禁枪后 有人不满：“上缴”战斗机和核弹

清真寺枪击案结束不到一周，新西兰迅速通过 “ 禁枪令 ” ，军用半自动步枪和突击步枪被禁止，政府还准备立法，由警方回收违禁武器。

“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 3 月 23 日报道，新西兰严厉的枪支管制措施引发民众反弹。恶作剧爱好者们 “ 键盘造反 ” ，向警方提交大量虚假申请，希望 “ 交出 ” 等离子步枪、战斗机和核弹这些普通人不可能持有的武器。





新西兰宣布 “ 禁枪令 ” 后，新西兰警方设立了一个特殊电话，和一张在线申请表，以便收集违禁武器信息。报道称该措施非常受欢迎，一天不到，警方就接到了 474 个电话，在周五（ 22 日），一小时就接到了 130 个电话。然而，这份在线申请表成为了某些当地媒体所谓 “ 键盘造反 ” （ digital protest ）的目标，以反对严格限制持枪。

某些恶作剧爱好者试图登记些他们没有的武器，比如苏联米格 -15 战斗机和美国 B-61 型核弹，还有些 “ 狡猾 ” 的人试图提交极具未来主义的等离子步枪（ plasma rifles ），或是其他东西。

部分人在申请表下方的评论区回复，直接表达了对新规定的愤怒，称政府试图 “ 窃取民众财产 ” 。





警方发表声明称，在线申请人数达到 1000 人。但目前尚不清楚，在政府决定关闭申请前，有多少申请是真正的新西兰人提交的，有多少则来自海外。

警察助理专员图沙 · 佩妮（ Tusha Penny ）在声明中抨击恶作剧， “ 有些人滥用表格，提交 ‘ 虚假 ’ 武器申请（ ‘fake’ notifications ）消磨时光。这些人可能缺富有成效的工作可做，但警察却相反 ” 。





3 月 21 日，新西兰总理阿德恩宣布禁枪令。议会的禁售命令在当天下午 3 点立即生效，立法也有望在 4 月 11 日前落实。与此同时，枪支管控的传闻，引起了新西兰人民的恐慌性购买。

新西兰媒体称，最近凶手使用的同型号 AR-15 步枪卖到脱销。枪支商店对《纽约时报》表示，该步枪也已售罄，有报道称，奥克兰一位企业主，看到快递车后面堆满了装枪的盒子，他对此感到震惊。

另一方面，新西兰迅速禁枪受到了国际社会的赞扬。被枪支问题困扰的美国，在新西兰的对比下，则显得 “ 效率低下 ” 。

美国中期选举的黑马、最年轻女议员亚历山大 · 奥卡西奥 - 科特兹（ Alexandria Ocasio-Cortez ）在推特上说： “ 桑迪胡克事件发生 6 年了，我们甚至不能让参议院就购枪背景调查进行投票。基督城枪击发生几天后，新西兰就把武器清出市场了。这才是该有的领导力。 ” （观察者网注： 2012 年 12 月 14 日，美国康涅狄格州桑迪胡克小学发生枪击案，造成包括枪手在内的 28 人丧生，其中 20 人是儿童）

刚宣布参加

2020

总统大选的伯尼

·

桑德斯也呼吁称，

“

必须以新西兰为榜样

”

。

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