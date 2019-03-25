新西兰禁枪后 有人不满：“上缴”战斗机和核弹

清真寺枪击案结束不到一周，新西兰迅速通过“禁枪令”，军用半自动步枪和突击步枪被禁止，政府还准备立法，由警方回收违禁武器。
“今日俄罗斯”（RT）3月23日报道，新西兰严厉的枪支管制措施引发民众反弹。恶作剧爱好者们“键盘造反”，向警方提交大量虚假申请，希望“交出”等离子步枪、战斗机和核弹这些普通人不可能持有的武器。
新西兰宣布“禁枪令”后，新西兰警方设立了一个特殊电话，和一张在线申请表，以便收集违禁武器信息。报道称该措施非常受欢迎，一天不到，警方就接到了474个电话，在周五（22日），一小时就接到了130个电话。然而，这份在线申请表成为了某些当地媒体所谓“键盘造反”（digital protest）的目标，以反对严格限制持枪。
某些恶作剧爱好者试图登记些他们没有的武器，比如苏联米格-15战斗机和美国B-61型核弹，还有些“狡猾”的人试图提交极具未来主义的等离子步枪（plasma rifles），或是其他东西。
部分人在申请表下方的评论区回复，直接表达了对新规定的愤怒，称政府试图“窃取民众财产”。
警方发表声明称，在线申请人数达到1000人。但目前尚不清楚，在政府决定关闭申请前，有多少申请是真正的新西兰人提交的，有多少则来自海外。
警察助理专员图沙·佩妮（Tusha Penny）在声明中抨击恶作剧，“有些人滥用表格，提交‘虚假’武器申请（‘fake’ notifications）消磨时光。这些人可能缺富有成效的工作可做，但警察却相反”。
3月21日，新西兰总理阿德恩宣布禁枪令。议会的禁售命令在当天下午3点立即生效，立法也有望在4月11日前落实。与此同时，枪支管控的传闻，引起了新西兰人民的恐慌性购买。
新西兰媒体称，最近凶手使用的同型号AR-15步枪卖到脱销。枪支商店对《纽约时报》表示，该步枪也已售罄，有报道称，奥克兰一位企业主，看到快递车后面堆满了装枪的盒子，他对此感到震惊。
另一方面，新西兰迅速禁枪受到了国际社会的赞扬。被枪支问题困扰的美国，在新西兰的对比下，则显得“效率低下”。
美国中期选举的黑马、最年轻女议员亚历山大·奥卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）在推特上说：“桑迪胡克事件发生6年了，我们甚至不能让参议院就购枪背景调查进行投票。基督城枪击发生几天后，新西兰就把武器清出市场了。这才是该有的领导力。”（观察者网注：2012年12月14日，美国康涅狄格州桑迪胡克小学发生枪击案，造成包括枪手在内的28人丧生，其中20人是儿童）
刚宣布参加2020总统大选的伯尼·桑德斯也呼吁称，“必须以新西兰为榜样”。
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