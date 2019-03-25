日本首次培养出“人造牛排” 有望替代传统肉类

日本东京大学和日清食品公司近日宣布，首次成功利用牛肌肉细胞培养出块状的 “ 人造牛排 ” 。





“ 人造肉 ” 已成为近年科研热点之一。东京大学生产技术研究所和日清食品公司的研究小组表示，目前世界各地研究出的 “ 人造肉 ” 大部分是 “ 碎肉 ” ，而他们的目标是人工培养出块状的肌肉组织，并让 “ 人造牛排 ” 具有牛肉本身的口感。

在培养过程中，研究小组向牛肌肉细胞添加维生素 C ，成功培养出成熟的牛肌肉细胞。研究小组还采用特殊的立体培养法，培养出细长的肌肉组织，然后通过特殊方法培养多层肌肉组织，制成长 1 厘米、宽 0.8 厘米、厚 0.7 厘米的块状肌肉。

研究小组说，这项工作朝着培养有着牛肉本身口感的 “ 人造牛排 ” 迈出了第一步。随着技术进步，今后有望培养出更大块的 “ 牛排 ” 。

研究小组认为，随着人口增加和生活水平提高，全球肉类消费需求预计将持续增加，而饲养家畜的环境负担很大，还面临饲料不足等问题。

“

人造肉

”

由体外培养细胞而获得，对环境影响较小，可在严格卫生监管下生产，未来有望成为传统肉类的替代品。

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