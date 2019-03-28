博鳌论坛：中美要防止发生信任赤字 希望经贸磋商达成成果--中国总理

中国国务院总理李克强周四表示，中美两国之间不存在信任赤字，而且要防止信任赤字的发生。他并表示希望中美贸易磋商能够达成成果。
“刚才你谈到中美之间有信任赤字，我倒不完全这么看，”他在博鳌亚洲论坛期间出席企业家座谈会回答提问时如是说。
“如果在某些方面我们的信任出现问题，那我们就应该及时地去解决。我并不是说信任不重要，信任十分重要，...更要防止信任赤字的发生，否则它对中美关系的损害是难以估量的，”李克强称。
他同时强调，当前比较突出的就是中美经贸摩擦，一段时间以来没有停止中美之间的磋商，希望中美贸易磋商能够达成成果。
他并称，中国必须保护知识产权，否则转型没有希望。
中美两国新一轮经贸磋商周四至周五在北京展开。中国商务部新闻发布会上最新消息称，今天下午晚些时候美方抵达北京，今晚工作晚餐，明天全天磋商，下周国务院副总理刘鹤将访问华盛顿，双方团队全力以赴认真谈判。
商务部新闻发言人并称，关于经贸磋商的具体细节目前没有信息发布，相信中美合作是最好的选择，不仅有利于两国和两国人民，也有利于全世界。（路透社）
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