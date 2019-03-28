SBD同意和解中国子企违美对伊朗制裁指控

美国财政部称，美国工具制造商Stanley Black & Decker(SBD)及其中国子公司江苏国强工具(Jiangsu Guoqiang Tools)同意，支付约190万美元，为其违反美国对伊朗制裁的指控和解。
根据美国财政部外国资产管制办公室(Treasury Department's Office of Foreign Assets Control，下称OFAC)的声明，在2013年6月至2014年12月期间，江苏国强工具以直接或间接方式，向伊朗出口或试图出口23批电动工具和零部件，总值超过320万美元。
美国财政部指出，SBD在2015年向OFAC披露涉嫌违反制裁的行为，并在2017年和2018年回应该监管机构的资讯要求。
根据这次民事和解协定，SBD同意加强公司的制裁合规计划和内部控制措施，OFAC同意不再追究该公司和江苏国强工具涉嫌违反制裁一事。
这次和解是OFAC今年以来第五次采取的执法行动。之前一天，美国把逾20个个人和实体列入黑名单，理由是协助伊朗兑换外汇以开展军事行动。（信报）
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