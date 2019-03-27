朝鲜驻西班牙使馆遭劫：闯入者承认与FBI共享信息

在第二次“金特会”举行前，朝鲜驻西班牙大使馆遭到了10人小组抢劫。西班牙情报部门此前表示，其中2人可能与美国中央情报局（CIA）有关。反朝鲜团体“自由朝鲜”26日承认事件是该团体所为，并表示该事件与美国联邦调查局（FBI）有关。
据美联社消息，西班牙正计划向美国提出引渡嫌犯，而美国国务院副发言人帕拉迪诺则表示，美国政府与此事无关。
据韩联社3月27日报道，反朝鲜团体 “自由朝鲜”26日承认上月22日发生的朝鲜驻西班牙大使馆遭不明人员闯入是该团体所为，并表示该事件与FBI有关。
反朝鲜团体26日下午（格林威治时间）在网站上发文承认闯入朝鲜使馆，并称这不是袭击（attack），只是对朝鲜大使馆内紧急状况的应对（responded）。该团体强调，“我们受到大使馆的邀请（invited），并没有发生媒体所谓的打劫（gagged），也没有使用武器”。
反朝鲜团体表示，该组织与FBI签署保密协议并共享具有巨大潜在利用价值的特定信息（information certain），但这一协议似乎已破裂。该团体主张此事与河内“金特会”无关，还强调信息被泄露给媒体是巨大背叛，称如果没有其他政府力量的介入，就不会有人知道这次事件。该团体还表示有可以证明自己主张的充分证据，但为了需要帮助和冒巨大风险保护他人的人们，现在不能公开更多信息。
据路透社报道，西班牙法院26日公布的法庭文件显示，上月闯入朝鲜驻西使馆的10人团伙成员分别为韩国、美国和墨西哥裔。其中1人在事发数日后与FBI接触。
据美联社报道，根据西班牙高等法院文件显示，涉案的包括一名居于美国的墨西哥公民洪昌（音译 Adrian Hong Chang）、一名美国公民Sam Ryu以及一名韩国公民。洪昌被认定为非法闯入者头目。西班牙法官相信所有嫌犯已潜逃到美国，计划向美国提出引渡要求。
调查文件显示，袭击者在2月初到达马德里时购买了刀具和手枪模型，并在袭击期间使用。洪昌还在墨西哥驻西班牙大使馆申请了新护照，并使用“奥斯瓦尔多•特朗普”的名字注册了“优步”。
袭击者在朝鲜大使馆期间还想让朝鲜驻西班牙大使苏云石（音译 So Yun Sok）“叛逃”，苏云石拒绝后被他们绑住并堵住了嘴。
调查文件称，洪昌于2月23日飞往美国，与FBI取得联系，并提出与联邦调查人员分享材料和视频。文件没有说明这些物品所包含的信息类型，也没有说明FBI是否接受。
西班牙国家警察一名官员透露，已经对其成员发出了至少两份国际逮捕令，但截至25日还没有一人被起诉。朝鲜驻西班牙大使馆尚未对袭击者提出指控，朝鲜也没有对此次袭击发表正式评论。
对此，美国国务院副发言人帕拉迪诺表示，美国政府与此事无关。
帕拉迪诺说，“关于具体情况，西班牙当局正在进行调查。调查仍在进行中。关于他们调查的任何细节，我建议你去问西班牙当局。”
据西班牙发行量第一的《国家报》此前报道，西班牙情报官员认为，上个月闯入朝鲜在西班牙首都马德里的大使馆的10人中，至少有2人与CIA有关。
西班牙政府已向CIA提出此事，虽然CIA否认参与，但政府消息人士说，他们的回应“难以令人信服”。
报道称，上个月22日，有10名蒙面男子带着仿制武器闯入朝鲜大使馆。使馆工作人员被绑住并堵住了嘴，还遭到了殴打和审讯。袭击者似乎是有目的地搜寻一些东西，最后偷走了一些电脑和手机。
当时，有一名女员工得以逃脱，从二楼的窗户逃跑并大声呼救。邻居们迅速报了警。
但是，当警察赶到时，一名亚洲男子告诉警察这里一切都好。过了一会儿，警察发现“大门打开了……两辆高档车高速驶出，几秒钟内就离开了该地区”。现在根据调查文件，这名亚洲男子就是洪昌。
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