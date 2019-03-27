印媒：过去十年印度2.71亿人摆脱贫困

据《印度快报》3月27日报道，由联合国开发计划署和“牛津贫困与人类发展项目”共同推出的“多维贫困指数”（MPI）的最新报告显示，在2005-2006年到2015-2016这十年间，印度人口贫困率从55%大幅降至28%。这十年里，印度共有2.71亿人摆脱了贫困。
该报告说：“2005-2006至2015-2016这十间，印度最贫困的群体出现了最大程度的减贫。”
在印度，2015-2016年3.64亿的多维贫困人口中，有1.56亿是儿童。
不过，印度10岁以下儿童的多维贫困率下降速度也是最快的。2005-2006年，印度有2.92亿贫困儿童，最新数字表明，这十年之间在多维贫困条件下长大的儿童减少了47 %，即减少了1.36亿。报告称，“儿童贫困具有持久性，对终生影响较大，特别是在营养和学校教育方面，而贫困儿童的减少对于印度的未来是一个非常好的信号。”
据报道，所谓“多维贫困指数”包括十项衡量指标、如卫生设施缺失、无法获得教育和生活水平低下等。多维贫困调查共覆盖105个国家，覆盖全球77 %的人口，即57亿人。在这一部分中，有23%的人（13亿人）被确定为多维贫困人口。
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