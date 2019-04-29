韩中日美新加坡等12国参加东盟海上联演





韩联社引述南韩海军表示，包括韩中日美在内的东盟防长扩大会议 ( “ 10 ＋ 8 ”防长会 )12 个成员国，将参加今天 (29 日 ) 起至 5 月 13 日在南韩釜山及东盟海域举行的联演。





12 个成员国包括南韩、新加坡、澳洲、汶莱、中国、印度、日本、马来西亚、菲律宾、泰国、美国和越南，将派出 16 艘现代化舰艇、 6 架军机参演。而印尼、俄罗斯等其他 6 个成员国将派高层官员参加。





是次演习是东盟防长扩大会框架下的第二次海上安全与反恐演练，分为两个部分，分别由共同担任东盟防长扩大会海洋安全小组主席国的南韩和新加坡指挥。第一部分将于今天至 5 月 2 日在海军作战司令部和釜山海域举行，第二部分将于 5 月 9 日至 13 日在新加坡樟宜港和新加坡沿海举行。





第一部分重点针对民间船舶被绑架等国际海上犯罪的共同应对，以及海洋重要设施的保护和救助。南韩、中国、汶莱、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、美国的 10 艘舰艇和 6 架军机将参演。





第二部分主要针对疑似装载非法物品的船舶的搜查。澳洲、日本、越南等 11 个国家的 13 艘舰艇将参演。





外界认为，第二部演习将主要针对禁止北韩大规模杀伤性武器 (WMD) 的交易及进出口。海军就此表示，主要将进行搜索针对违法装载违禁品的可疑船舶的训练，演习假定违禁品为“武器”。





据悉，各国参演的舰艇已于昨天驶入釜山作战基地，今天举行预备会议后，于明天将举行开幕式。在停靠釜山作战基地期间，各国将与南韩海军举行友好活动。在第一部分演练结束后，参加第二部分演练的国家将奔赴新加坡。





海军表示，这次演习的重点在于推动各国迅速共用海洋资讯，提升共同应对海上安全威胁能力和构建海洋安全合作体系。





东盟防长扩大会是亚太地区重要多边安全合作机制，由东盟十国以及韩、中、美等国组成，共 18 个成员国。

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