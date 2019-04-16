特朗普建议波音737 MAX更名重塑形象 但波音另有想法

BA.N) 737 MAX 客机更名重塑形象，但波音称其以修正问题和积极思考未来行动为重，努力挽回公众信任。 美国总统特朗普周一呼吁波音客机更名重塑形象，但波音称其以修正问题和积极思考未来行动为重，努力挽回公众信任。





行业官员表示，过去几周他们与波音的会议谈了很久，讨论当该机型禁飞令解除后应如何重新获得公众信任。





根据一位熟悉波音想法的人士说，将 MAX 全面更名重塑是不太可能的。该人士指出，飞机更名是非同小可的行动。





特朗普在推特发文提出了上述建议，波音一发言人被问及此事时称，重建公众信任是他们的重点，而飞行员扮演了至关重要的角色。





“ 飞行员对飞机的信心，将增强乘客和机组人员对飞机的信任， ” 波音的公关副总裁 Gordon Johndroe 对路透说。





目前，波音正聚焦于提交软件更新并完成飞行员培训以获得监管机构批准。全球监管机构正准备审查波音的提议。





特朗普周一早间发表了他的看法。特朗普是一个航空爱好者，在 1989 年至 1992 年曾拥有 Trump Shuttle 航空公司。





“ 对于品牌，我可能一无所知 ( 但我确实当上了总统！ ) ，但如果我是波音，我会修理波音 737 MAX ，额外增添一些厉害的性能，并给这种飞机重新命名。没有产品遭受过这样的损失。不过，我到底知道些什么？ ” 他发推文表示。





737 MAX 是波音最畅销的机型，也是波音利润和现金的主要来源，在该机型生产的约七年时间已经赢得约 5,000 个订单。





** 品牌战略 **





特朗普的推特表明，将在未来数年内支撑波音获利的 MAX 品牌首次遭到一位高级政府官员公开质疑。





追踪全球品牌价值的驻英国咨询机构 Brand Finance 周一称，预计波音品牌价值将减少 120 亿美元。 2018 年该机构称波音是航空业最具价值的品牌，价值 320 亿美元。





“ 长远来看，这是波音暂时的闪失， ” 当被问到特朗普的评论时， Brand Finance 执行长 David Haigh 通过电子邮件表示。





其他营销专家称，当安全问题摆在首要位置时，讨论品牌重塑是不合适的。





“

在不能确保产品安全的情况下进行产品重塑，如果换了新名字的同型号飞机再次发生事故，就可能摧毁波音，

”

品牌设计机构

Interesting Development

的创始人兼首席创意官

Paul Caiozzo

称。

(

路透社

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