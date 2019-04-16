美国将在布拉格会议上施压盟友将华为排除在5G之外

据熟悉情况的消息人士和路透所见的文件，美国将在下月召开的布拉格会议上施压其盟友采取共同的安全和政策措施，让中国华为更加难以主导 5G 电信网络。





此次会议以及美国为限制中国通讯企业在 5G 网络建设方面的角色而采取的更广泛行动，适逢西方政府正在努力应对 5G 网络带来的国家安全问题。 5G 网络的速度可以达到至少是当前 4G 网络的 100 倍。





捷克网络安全机构 NUKIB 主管 Robert Kahofer 表示，来自 30 多个国家的官员将于 5 月 2-3 日举行会议，就下一代电信网络的安全原则达成一致。





一名熟知该计划的美国官员表示，布拉格会议象征着美国政府计划在未来敦促盟友放弃华为和其他其认为国家安全构成风险 5G 供应商的战略转变。该官员称这种做法 “ 软软 ” 。





华为一名发言人没有立即回应置评请求。





美国为布拉格会议准备的提案，敦促各国政府和运营商考虑供应商所在国家的法律环境、公司获得的政府支持、企业结构的透明度，以及设备的可依赖性。提案也呼吁盟友优先考虑安全问题，并共同调查针对 5G 架构的网络攻击。





“ 知识框架 ” 来有效地阻止中国供应商。 8 月时美国总统特朗普签署了一项法案，禁止美国政府使用华为和中兴 000063.SZ) 文件中未提及华为的名字，但美国官员表示，他们希望这会提供其他国家需要的知识框架来有效地阻止中国供应商。月时美国总统特朗普签署了一项法案，禁止美国政府使用华为和中兴的设备。





“ 目标是就一套共享原则达成一致，这将确保下一代通讯网络的安全， ” 其中一位官员匿名表示。





Kahofer 称，布拉格会议在 NUKIB 支持下、由捷克外交部主办。该外交部未回复置评要求。





Kahofer 称，预计欧盟 28 国、欧盟执委会、北大西洋公约组织 (NATO) 以及包括美国、澳国等其他八国代表团都将出席会议。





他补充表示，中国和俄罗斯尚未受邀，但强调这次活动并非 “ 反华为或反中国会议 ” 。





欧洲已成为 5G 未来的关键战场，美国敦促盟友及伙伴禁止中国供应商参与，但欧洲政府顾忌惹恼中国可能遭致的贸易和经济后果。





互联网服务提供商也警告说，禁止华为将带来巨额费用并推迟多年才能推出

5G

。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





